Самарская IT-компания GST провела исследование, в котором сравнила стоимость оснащения рабочих мест в компании отечественным и зарубежным ПО. Целью экспертов было выяснить, возможно ли сэкономить при использовании равных по функционалу программ, и насколько именно.

«Выбор программ в коммерческих организациях редко связан с патриотизмом, — возможно, кроме компаний с госучастием, которым придётся перейти на отечественное ПО», – пояснил заместитель директора по продажам GST Андрей Безпалов. «Бизнес же ориентируется на функциональность и стоимость. Важным становится вопрос — можно ли сэкономить и построить рабочее место сотрудника на базе отечественного ПО?»

Для исследования за основу был взят пример компании из сектора малого бизнеса с 30 сотрудниками. В работе компании не присутствует специфичных задач, например, по 3D-дизайну. Это позволило сконцентрироваться на оценке основных работ, требующих использования офисного ПО — веб, почта, редактирование документов, таблиц, презентаций, а также видеоконференцсвязь.

Сравнение проводилось по трем основным категориям:

ВКС

В результате исследования эксперты выяснили, что использование отечественного ПО позволяет сэкономить примерно 284 000 рублей в год.

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Приведенные цены могут не являться актуальными. Цены на программные продукты приведены согласно актуальному на момент работы над материалом прайс-листу одной из крупнейших в России ИТ-компаний.