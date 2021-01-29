Экономичность работы с использованием отечественного и зарубежного ПО сравнила GST2021-01-30 20:18
Самарская IT-компания GST провела исследование, в котором сравнила стоимость оснащения рабочих мест в компании отечественным и зарубежным ПО. Целью экспертов было выяснить, возможно ли сэкономить при использовании равных по функционалу программ, и насколько именно.
«Выбор программ в коммерческих организациях редко связан с патриотизмом, — возможно, кроме компаний с госучастием, которым придётся перейти на отечественное ПО», – пояснил заместитель директора по продажам GST Андрей Безпалов. «Бизнес же ориентируется на функциональность и стоимость. Важным становится вопрос — можно ли сэкономить и построить рабочее место сотрудника на базе отечественного ПО?»
Для исследования за основу был взят пример компании из сектора малого бизнеса с 30 сотрудниками. В работе компании не присутствует специфичных задач, например, по 3D-дизайну. Это позволило сконцентрироваться на оценке основных работ, требующих использования офисного ПО — веб, почта, редактирование документов, таблиц, презентаций, а также видеоконференцсвязь.
Сравнение проводилось по трем основным категориям:– ОС – Windows и российские ОС на базе Linux, в частности Astra. – Офисное ПО – MS Office, LibreOffice, Р7-Офис. – ВКС – Zoom и TrueConf.
В результате исследования эксперты выяснили, что использование отечественного ПО позволяет сэкономить примерно 284 000 рублей в год.
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