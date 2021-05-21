Инновационные патчи для глаз из Кореи, разработанные российским учёным. Впитываются в кожу на 75%. Увлажняют, питают и подтягивают кожу в течение 2 часов. Кожа выглядит отдохнувшей и свежей даже после трудного рабочего дня. Состав патчей нейтрализует видимые последствия усталости и стресса.

«HOLD ON» — это новое поколение патчей для глаз. Эти патчи не обязательно снимать через 20-30 минут, как это обычно рекомендуется — они продолжают питать кожу в течение 2 часов. Если у вас мало времени, вы можете использовать их 20 минут, а если есть возможность — пусть они питают кожу 2 часа подряд. В течение двух часов они постепенно тают и наполняют кожу питательными веществами из своего состава. За два часа толщина патча уменьшится с 0,7 мм до 0,175 мм — патчи всасываются кожей на 75%. Такое продолжительное действие на кожу недоступно ни одному крему, который действует, только пока на коже сохраняется достаточный его слой.

Накладываете толстый «лепесток», а снимаете тоненькую плёнку!

Где найти два часа на патчи? Благодаря новой гелевой основе, они прозрачны и хорошо держатся на коже, не сползая. Можно вести машину с патчами на лице. Работать, заниматься делами по дому, смотреть любимый сериал или читать новости в интернете.

После применения патчей «HOLD ON» кожа выглядит отдохнувшей. Выравнивается ее цвет и тон. При регулярном применении авторская формула патчей омолаживает и подтягивает кожу вокруг глаз не хуже дорогих премиальных кремов или салонной косметики.

Такая эффективность патчей обеспечивается активно действующими пептидами и растительными экстрактами в высокой концентрации. Liftderm (Biotinoyl Hexapeptide-2 Amide) и B-Circadin (Lespedeza Capitata Leaf/Stem Extract) — усиливают природную выработку коллагена-1 и собственного гормона роста в коже, приводят в норму и поддерживают естественные биоритмы кожи.

Формулу для патчей разработал российский ученый, 24 года занимающийся вопросами биологии кожи, к.м.н., руководитель департамента R&D Института красоты Fijie, научный партнер южнокорейских биотехнологических лабораторий, научный консультант нескольких российских бьюти-компаний и директор компании «РОС-Химия» Алексей Прокопов.

Патчи производит компания «РОС-Химия» на инновационном оборудовании в Южной Корее.

Больше информации о патчах по ссылке: https://www.instagram.com/patch_hold.on/

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