Компания «IC Ictas Insaat» в рамках укрепления и развития своей деятельности на российском рынке приняла участие в работе XII Международного форума и выставки «Транспорт России», проходивших с 17 по 22 ноября 2018 года в Москве в рамках комплекса общероссийских и международных мероприятий «Транспортная неделя – 2018».

«Транспорт России» – одно из крупнейших международных отраслевых мероприятий, которое ежегодно проводится Министерством транспорта Российской Федерации.

В 2018 году в мероприятиях «Транспортной недели» приняли участие 96 компаний-экспонентов, ее посетили почти 10 000 человек: представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, российских и зарубежных компаний, работающих в сфере транспорта и смежных областях, финансовых институтов, научно-исследовательского сообщества.

Особым вниманием гостей выставки пользовался информационный стенд лидера дорожно-строительного рынка Турции «IC Ictas Insaat», который был отмечен дипломом организаторов мероприятия за лучшую визуализацию. Компания продемонстрировала гостям выставки и профессиональному сообществу инновационные технологии, примененные в рамках реализации проекта «Строительство центрального участка ЗСД». «IС Ictas Insaat» является первой компанией на Российском рынке, применившей технологию информационного моделирования (BIM – Building information modeling) при строительстве линейного объекта – ЗСД (Западный скоростной диаметр). В частности, единая информационная система позволила в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждого из элементов конструкций. Это дало возможность оперативно контролировать и оптимизировать процессы доставки и монтажа, что положительно сказалось на сроках реализации проекта.

Елена Степанова, директор по развитию бизнеса «IC Ictas Insaat» в РФ:

«Развитие рынка цифровых строительных технологий связано, прежде всего, с активным переходом к решениям в области информационного моделирования объектов (BIM). Сегодня технологии BIM дают возможность создавать единые цифровые модели, обеспечивающие управление жизненным циклом объектов транспортной инфраструктуры. Они позволяют моделировать и рассчитывать износ и возможные разрушения конструкций в процессе будущей эксплуатации; проектировать их реконструкцию, ремонт и снос; в виртуальном режиме согласовывать получаемые от разных инженеров компоненты будущих сооружений, заранее проверять их функциональную пригодность и эксплуатационные качества, т.д.

Так, технологии «сканирования» места застройки с помощью мощного лазера способны фиксировать внешние характеристики строений. Данные затем формируются в так называемое облако точек данных и могут быть включены в информационную модель сооружения. Это позволяет своевременно выявлять риски, связанные с фактическим отклонение на этапе строительства и корректировать модель под будущую эксплуатацию, создавая, по сути, «цифровой двойник» линейного объекта.»

Компания также представила уникальные технологии надвижки металлоконструкций. Учитывая, что часть сооружений ЗСД расположено на кривой в плане, и в профиле, строители использовали практически все виды надвижки: надвижка «в гору», надвижка прямая с использованием аванбека, а также надвижка пролетного строения с переменным радиусом. В ходе монтажа более 20 тыс. тонн металла было надвинуто на расстояние больше километра, что является уникальным достижением для мирового мостостроения.

Компания «IС Ictas Insaat» представила свою готовность и дальше использовать свой Международный опыт для выполнения строительных заданий Министерства транспорта России на высшем уровне. Для «IС Ictas Insaat» интересно участие в реализации крупных инфраструктурных объектов не только как EPC-подрядчик, но и как инвестиционно-строительная группа, занимающаяся управлением и финансированием всего жизненного цикла проектов (среди реализованных проектов по модели ГЧП наиболее известен 3-й мост через пролив Босфор протяженностью 2164 м, в рамках 115-километровый участок автомагистрали «Северная Мармара», медицинский кластер в Анкаре на 3700 коек общей площадью 1300 тыс. кв.м и другие).

По результатам работы форума и проведенных переговоров, специалисты компании изучат технические и финансовые стороны представленных инфраструктурных проектов.

Подробную информацию о компании можно найти на сайте: www.ica-construction.ru

«IC Ictas Insaat» – это многопрофильная строительная компания, которая является частью Инвестиционного Холдинга Ибрагима Чечена. «IC Holding» был основан в 1969 году и уже более 45 лет реализует крупные инвестиционные проекты в таких отраслях как транспортная инфраструктура, энергетика, водоснабжение и возобновляемая энергия, гражданское и промышленное строительство.

Компания осуществляет деятельность в следующих странах мира: Турция, Россия, США, Саудовская Аравия, Болгария, Азербайджан и Индия.

В настоящее время «IC Ictas Insaat» успешно реализовала 2 проекта в России (строительство аэропорта «Пулково» и центрального участка автомагистрали «Западный скоростной диаметр») и множество проектов в Турции, среди которых совмещенная ж/д- и автомагистраль Северная Мармара и 3-ий мост через пролив Босфор. В стадии реализации находится проект строительства 7 и 8 участков высокоскоростной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург».

Компания является лидером инфраструктурного рынка Турции и входит в американский рейтинг ТОП 250 крупнейших международных подрядчиков по версии ENR (Engineering News-Record).