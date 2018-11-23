«IC Ictas Insaat» поделилась успехом применения на российском рынке цифровых технологий BIM2018-11-29 15:30
Компания «IC Ictas Insaat» в рамках укрепления и развития своей деятельности на российском рынке приняла участие в работе XII Международного форума и выставки «Транспорт России», проходивших с 17 по 22 ноября 2018 года в Москве в рамках комплекса общероссийских и международных мероприятий «Транспортная неделя – 2018».
«Транспорт России» – одно из крупнейших международных отраслевых мероприятий, которое ежегодно проводится Министерством транспорта Российской Федерации.
В 2018 году в мероприятиях «Транспортной недели» приняли участие 96 компаний-экспонентов, ее посетили почти 10 000 человек: представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, российских и зарубежных компаний, работающих в сфере транспорта и смежных областях, финансовых институтов, научно-исследовательского сообщества.
Особым вниманием гостей выставки пользовался информационный стенд лидера дорожно-строительного рынка Турции «IC Ictas Insaat», который был отмечен дипломом организаторов мероприятия за лучшую визуализацию. Компания продемонстрировала гостям выставки и профессиональному сообществу инновационные технологии, примененные в рамках реализации проекта «Строительство центрального участка ЗСД». «IС Ictas Insaat» является первой компанией на Российском рынке, применившей технологию информационного моделирования (BIM – Building information modeling) при строительстве линейного объекта – ЗСД (Западный скоростной диаметр). В частности, единая информационная система позволила в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждого из элементов конструкций. Это дало возможность оперативно контролировать и оптимизировать процессы доставки и монтажа, что положительно сказалось на сроках реализации проекта.
Елена Степанова, директор по развитию бизнеса «IC Ictas Insaat» в РФ:
Так, технологии «сканирования» места застройки с помощью мощного лазера способны фиксировать внешние характеристики строений. Данные затем формируются в так называемое облако точек данных и могут быть включены в информационную модель сооружения. Это позволяет своевременно выявлять риски, связанные с фактическим отклонение на этапе строительства и корректировать модель под будущую эксплуатацию, создавая, по сути, «цифровой двойник» линейного объекта.»
Компания также представила уникальные технологии надвижки металлоконструкций. Учитывая, что часть сооружений ЗСД расположено на кривой в плане, и в профиле, строители использовали практически все виды надвижки: надвижка «в гору», надвижка прямая с использованием аванбека, а также надвижка пролетного строения с переменным радиусом. В ходе монтажа более 20 тыс. тонн металла было надвинуто на расстояние больше километра, что является уникальным достижением для мирового мостостроения.
Компания «IС Ictas Insaat» представила свою готовность и дальше использовать свой Международный опыт для выполнения строительных заданий Министерства транспорта России на высшем уровне. Для «IС Ictas Insaat» интересно участие в реализации крупных инфраструктурных объектов не только как EPC-подрядчик, но и как инвестиционно-строительная группа, занимающаяся управлением и финансированием всего жизненного цикла проектов (среди реализованных проектов по модели ГЧП наиболее известен 3-й мост через пролив Босфор протяженностью 2164 м, в рамках 115-километровый участок автомагистрали «Северная Мармара», медицинский кластер в Анкаре на 3700 коек общей площадью 1300 тыс. кв.м и другие).
По результатам работы форума и проведенных переговоров, специалисты компании изучат технические и финансовые стороны представленных инфраструктурных проектов.
Подробную информацию о компании можно найти на сайте: www.ica-construction.ru
«IC Ictas Insaat» – это многопрофильная строительная компания, которая является частью Инвестиционного Холдинга Ибрагима Чечена. «IC Holding» был основан в 1969 году и уже более 45 лет реализует крупные инвестиционные проекты в таких отраслях как транспортная инфраструктура, энергетика, водоснабжение и возобновляемая энергия, гражданское и промышленное строительство.
Компания осуществляет деятельность в следующих странах мира: Турция, Россия, США, Саудовская Аравия, Болгария, Азербайджан и Индия.
В настоящее время «IC Ictas Insaat» успешно реализовала 2 проекта в России (строительство аэропорта «Пулково» и центрального участка автомагистрали «Западный скоростной диаметр») и множество проектов в Турции, среди которых совмещенная ж/д- и автомагистраль Северная Мармара и 3-ий мост через пролив Босфор. В стадии реализации находится проект строительства 7 и 8 участков высокоскоростной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург».
Компания является лидером инфраструктурного рынка Турции и входит в американский рейтинг ТОП 250 крупнейших международных подрядчиков по версии ENR (Engineering News-Record).
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