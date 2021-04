Технологии

Крупнейший маркетплейс витаминов, натуральной косметики и товаров для здорового образа жизни iHerb объявляет скидку 15% на ассортимент в категориях товаров для красоты, ванны и душа, ухода за собой. Промокоды не нужны — скидка применяется автоматически при добавлении товара в корзину и действует при любой сумме заказа. В сумме скидка распространяется на почти 9000 товаров. В категории «Красота» — это средства для умывания и пилинга, питательные масла, кремы, сыворотки, гели, тоники, скрабы и маски для кожи лица и рук, кремы для ног, бальзамы для губ, патчи для глаз, декоративная косметика, массажеры для лица и косметические инструменты. Бестселлеры в этой категории — гидрогелевые патчи для глаз с золотом Idealove, увлажняющий крем для лица с ЭГКГ зеленого чая Mild By Nature Camelia Care и чистое масло шиповника Life-flo для ухода за кожей. В категории «Средства для душа и ухода за собой» скидка действует на гели для душа, мыло для рук, лица и тела, шампуни и кондиционеры, соли и бомбочки для ванны, дезодоранты, зубные пасты, ополаскиватели для полости рта, очищающие салфетки, восстанавливающие и защитные кремы и бальзамы. В этих категориях среди самых любимых товаров африканское черное мыло Nubian Heritage, зубная гель-паста с мятой Now Foods XyliWhite, а также масло сладкого миндаля для тела после душа Now Foods. Все скидки отображаются на сайте маркетплейса под названиями товаров. У акции нет даты окончания — все будет зависеть от интереса покупателей.

