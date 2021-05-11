Сбер сообщает о запуске продукта Kidsar — специального набора для детских приложений с дополненной реальностью, разработанного командой SberDevices совместно со «Sber AR/VR Lab». Kidsar — уникальный на российском рынке продукт на стыке цифрового и реального мира, для которого уже доступны эксклюзивные AR-приложения от лидеров EdTech — Skyeng и «Банды умников», ориентированные на детей в возрасте 5–11 лет. Новые приложения, в том числе от экосистемных партнёров Сбера, не заставят себя долго ждать. Есть и отличная новость для разработчиков — комплект для разработки программного обеспечения (SDK) позволит всем желающим заняться созданием собственных AR-приложений для Kidsar с возможностью монетизации.

Edutainment — успешно применяемая в мире модель обучения через игру, особенно хорошо подходящая для детей, так как облегчает усвоение любого учебного материала. Kidsar сделает этот процесс ещё интереснее — с ним смарт-дисплей SberPortal превращается в настоящий портал между реальным и виртуальным миром, на что не способны обычные умные колонки. Уже сейчас более 40% запросов ассистентам в мире делают именно дети, но благодаря детскому режиму — серии нововведений, связанных с возрастными ограничениями по контенту, — родителям не придётся беспокоиться, даже если они оставят ребёнка наедине с виртуальными ассистентами Салют.

Весело учиться, играя

В комплект Kidsar входят 362 красочные карточки, игровое поле и специальное зеркало. Оно устанавливается на камеру смарт-дисплея SberPortal и меняет её угол обзора таким образом, чтобы умная камера «видела» происходящее на игровом поле.

Занятия с карточками развивают логику, мышление и позволяют изучать иностранный язык, а благодаря AR-эффектам карточки оживают на экране SberPortal, выстраиваясь в слова или превращаясь в завораживающие анимированные изображения, трансформируя процесс обучения в увлекательную интерактивную игру.

При этом ребёнок развивает не только воображение, но и сенсорное восприятие, ведь он имеет дело и с виртуальной средой, и с реальными объектами, что позволяет лучше запоминать материал. Также этот формат игры и обучения снижает нагрузку на глаза, поскольку ребёнок постоянно переводит взгляд с карточек на экран, и не вредит осанке.

Запустить Kidsar очень просто, нужно лишь:

установить зеркало на камеру SberPortal, а игровое поле — под устройство;

дать голосовую команду «Салют, запусти приложения с дополненной реальностью!»;

выбрать игру и разложить соответствующие карточки.

Уже сейчас пользователям доступны два AR-приложения, но очень скоро появятся новые игры, при этом дополнительный набор карточек не понадобится, ведь в Kidsar уже есть всё, что нужно: английский и русский алфавиты, абстрактные фигуры для логических игр, цифры и другие карточки для счёта, карточки объектов (одежда, животные и пр.).

Марсианский английский от Skyeng

Дети уже могут начать изучать английский язык в приложении «Английский с Элом» от Skyeng, отправившись в увлекательное интерактивное путешествие с инопланетянином Элом, прилетевшим на Землю с Марса. Где они только не побывают: на улицах Лондона, на приёме у королевы, на американской ферме и даже на карнавале в Бразилии!

Помогая новому другу освоить самый распространённый на нашей планете язык, дети смогут выучить свои первые 135 английских слов, складывая их из карточек с буквами или определяя на слух, какое изображение показать приложению. И, конечно, их ждёт много весёлого времени за игрой. «Английский с Элом» подходит для детей 6–11 лет. Образовательная методика, заложенная в приложение, отрабатывает сразу несколько уровней запоминания иностранных слов: на слух, по написанию и в комбинации произношения и написания.

Зачарованные животные от «Банды умников»

Также юным волшебникам предстоит открыть для себя мир магии и расколдовать животных и растения в головоломке «Зачарованные» от «Банды умников».

Из-за колдовства злого волшебника от зверюшек и растений остались только тени, но всё можно исправить: нужно только верно разложить карточки, и спасённые животные и растения оживут на экране! Игра развивает абстрактное мышление: ребёнку нужно придумать, как из отдельных фигур собрать нужный объект, например, красивую птицу или цветок. Игра подходит для детей 5–10 лет, а наблюдать за происходящим чудом будет интересно даже взрослым.

Цена и доступность

Купить Kidsar можно уже сегодня всего за 1990 рублей в официальном онлайн-магазине, в фирменном магазине SberShop, а также в большинстве розничных сетей электроники и на онлайн-маркетплейсах, где продаются устройства от Сбера.

SberDevices — компания экосистемы Сбера, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. Компания SberDevices учреждена в мае 2019 года в качестве департамента блока «Технологии» Сбербанка.

Ассистенты Салют — это первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и манерой общения. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа. Помощники могут не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать еду, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги или оплатить мобильную связь. Доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях СберБанк Онлайн и СберСалют, так и в ряде смарт-устройств под брендом Сбер и не только. Семейство ассистентов разработано командой SberDevices, которая занимается разработкой решений на основе искусственного интеллекта, в том числе проектированием умных устройств.

SberPortal — первый в России смарт-дисплей с акустикой от Harman/Kardon, AI-камерой с широкоугольной оптикой, поддерживающей разрешение 4K, и 10-дюймовым HD-экраном. В устройство интегрировано семейство виртуальных ассистентов Салют. Смарт-дисплей воспроизводит мультимедийный контент, умеет совершать видеозвонки, а также даёт возможность делать покупки во время просмотра кино и делегировать различные рутинные задачи виртуальному ассистенту. Управляется голосом и жестами, а также сенсорным интерфейсом. Пользователям SberPortal доступны десятки тысяч фильмов, сериалов и образовательных лекций онлайн-кинотеатра Okko; игры и образовательные приложения, видео в интернете и цифровые ТВ-каналы; музыка от партнёрского сервиса СберЗвук. SberPortal разработан компанией SberDevices, которая занимается разработкой решений на основе искусственного интеллекта, в том числе проектированием умных устройств.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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