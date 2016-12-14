Во вторник, 27 декабря, в Москве Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» И.А.Комаров подписали соглашение о сотрудничестве. Во встрече также принял участие генеральный директор РКЦ «Прогресс» А.Н.Кирилин.

В рамках подписанного документа Самарская область и госкорпорация станут стратегическими партнерами, которые будут работать в интересах социально-экономического и инновационного развития региона.

В начале встречи И.А.Комаров заявил о заинтересованности «Роскосмоса» в сотрудничестве с регионом. «Тот вклад, который Самарская область вносит в развитие космической отрасли, роль в этом процессе РКЦ «Прогресс», где производят известные ракеты-носители «Союз», а также профильные программы, реализующиеся в регионе, являются лицом ракетно-космической промышленности России. И не случайно первый пуск с космодрома «Восточный» также ассоциируется с продукцией, которая производится в Самарской области» – отметил глава «Роскосмоса».

Отметим, что документ, подписанный сторонами, подразумевает взаимодействие по развитию предприятий «Роскосмоса», выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также работу в регионе инновационных и промышленных кластеров, инжиниринговых центров, центров молодежного инновационного творчества, научно-производственных объединений, техно- и индустриальных парков.

Также «Роскосмос» и Самарская область будут реализовывать на территории губернии проекты по импортозамещению, внедрять передовые технические и технологические решения и разрабатывать высокотехнологичную продукцию и наукоемкие услуги. Особое внимание при этом будет уделено внедрению новых образовательных технологий для подготовки высококвалифицированных специалистов для ракетно-космической отрасли.

Документ также предполагает активное участие «Роскосмоса» в развитии Самарского национального исследовательского университета им. Королева и научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр». Кроме того, перспективные кадры могут рассчитывать на получение стипендий и грантов, а также на участие в профильных олимпиадах и конкурсах.

В ходе встречи стороны особо подчеркнули, что все эти направления и использование инфраструктурных возможностей региона крайне важны и послужат укреплению престижа отечественной космонавтики, повышению конкурентоспособности организаций ракетно-космической промышленности.

Н.И.Меркушкин назвал подписанный в Москве документ по развитию аэрокосмической отрасли всеобъемлющим и наполненным конкретным содержанием.

«Для нас подписание соглашения исключительно важно. Космическая отрасль — лицо Самарской области. В ней работает много самарцев, и наши молодые люди свое будущее связывают с ней. У Самарского университета самый высокий процент закрепляемости по специальности. В этот вуз поступают осознанно, чтобы в дальнейшем работать в этой сфере», — подчеркнул Губернатор.

Руководитель «Роскосмоса», в свою очередь, отметил активное сотрудничество РКЦ «Прогресс» и Самарского университета и дал высокую оценку совместным разработкам, которые уже доказали свою состоятельность на орбите.

«Мы видим в этом серьезный потенциал, мы видим молодые перспективные кадры, которые растут на самарской земле. Для «Роскосмоса» главная задача в том, чтобы они были интегрированы в нашу систему. Мы понимаем: масштабные задачи, которые перед нами ставит государство, могут быть решены только молодыми, умными и перспективными специалистами», — подчеркнул И.А.Комаров.

Стоит отметить, что глава «Роскосмоса» пообещал в ближайшее время лично оценить развитие отношений РКЦ «Прогресс» и вуза и познакомиться с новейшими разработками. Также он высоко оценил внимание областных властей и Губернатора к развитию предприятий госкорпорации, находящихся в Самарской области.

«В регионе серьезно помогают развитию таких предприятий, в том числе, «Прогрессу», который является нашим ключевым отраслевым предприятием. Мы также будем делать все, чтобы оно развивалось и вносило достойный вклад в развитие Самарской области. Приоритетная задача корпорации – поддержка инициатив и начинаний, которые предлагаются Губернатором и Правительством региона», — сказал глава «Роскосмоса».

Н.И.Меркушкин: «Игорь Анатольевич хорошо знает возможности региона, и я благодарен за то, что «Роскосмос» подставил нам плечо. Мы будем активными помощниками для госкорпорации. Самарская область готова делать все, чтобы «Роскосмос» имел в регионе надежную, самую компетентную точку роста».

А.Н.Кирилин, в свою очередь, назвал подписанное соглашение знаковым документом для продолжения тесного сотрудничества РКЦ «Прогресс» с областными властями по развитию аэрокосмического кластера.

«Мы должны сделать все для реализации наших масштабных проектов. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Самарская область и «Прогресс» находились на ведущих ролях в ключевых проектах «Роскосмоса», – отметил А.Н.Кирилин.