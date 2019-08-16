В современном мире активное развитие бизнеса требует жестких, эффективных, но при этом лояльных по отношению к клиентам мер развития деятельности. Это гарантирует хорошую и результативную работу любой компании, а также отзывчивость и активность со стороны пользователей. Поэтому, пожалуй, каждый предприниматель или современный руководитель различных компаний заботится о маркетинге в виде рекламы своего малого или среднего бизнеса. Это объясняет актуальность такого вида распространения информации о компаниях, как специальная email-рассылка.

Данный инструмент дает возможность охватывать огромную аудиторию различных людей, что в итоге позволяет достичь прихода множества новых клиентов, которые, в свою очередь, получают доступ к популярным предлагаемым услугам. Однако не стоит забывать о постоянных клиентах – напомнить им о себе тоже будет не менее уместно.

Особенности email-маркетинга

В настоящее время специализированный сервис email-маркетинга mail365.ru пользуется большим спросом по той причине, что рассылка сообщений дает возможность мгновенно рассылать различную информацию о новостях, актуальных изменениях, акциях, скидках и не только. Причем необходимо обратить внимание на такие достоинства, как удобный редактор, автоматизированная система, быстрая доставка, приемлемая стоимость. Это дает возможность активно взаимодействовать с клиентами, не надоедая им, но оповещая при этом о том, что может быть им полезным или позволит акцентировать внимание на предлагаемых услугах. Поэтому любой бизнес, использующий данный сервис, получает толчок в развитии благодаря таким факторам:



доступность услуги;



способность общаться с клиентами;



высокая узнаваемость компании;



эффективность;



повышение репутации;



достойные умеренные цены, доступные каждой компании.



Легкость рассылки сообщений