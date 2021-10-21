Концерн Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех разработал новый блок управления и контроля системы управления поворотом колёс передней опоры шасси (БУК СУПК) для самолёта МС-21. Изделие обеспечивает маневрирование авиалайнера при движении по взлётно-посадочной полосе и рулёжным дорожкам.

Новая разработка обеспечивает управление электрогидравлическим рулевым приводом поворота колёс передней опоры шасси, отвечает за выдачу информации об их положении в бортовые системы самолёта. Блок управления и контроля обрабатывает сигналы от систем управления летательного аппарата – угол поворота колёс зависит от отклонения рулёжных рукояток пилотов и педалей руля направления.

«Аэроприбор-Восход – ведущее предприятие в сфере разработки и производства высокоточной аэрометрической аппаратуры и высокоточной спутниковой навигации для авиационной техники, космических программ. Разработки предприятия составляют около 95% всех аэрометрических систем, выпускаемых в России. Представленная на МАКС-2021 новинка, блок управления и контроля системы управления поворотом колёс передней опоры шасси, – перспективная разработка, которая предназначена для самолёта МС-21. Более того, в рамках импортозамещения аналогичные технические решения могут применяться на региональном SSJ-NEW», – рассказал генеральный директор АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех, куратор Новгородского и Марийского отделений Союзмаш России Николай Колесов.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 70 предприятий, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – свыше 50 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.