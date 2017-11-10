Самара, 10 ноября 2017 г. – В пятницу стартовало открытое голосование за лучшие работы конкурса «Моя карта». Отдать свой голос за понравившуюся фотографию или рисунок может любой желающий на официальной странице Промсвязьбанка в социальной сети «Вконтакте». Голосование продлится до 27 ноября. Имена победителей объявят 29 ноября.

Напомним, конкурс стартовал 15 сентября. Организатором выступает Промсвязьбанк при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары. В конкурсе участвуют творческие работы – рисунки и фотографии, посвященные Самарской области, ее природе, архитектуре, красоте, духу, выдающимся людям. Конкурс проходит в пяти номинациях:

• Детские рисунки. Для участников в возрасте до 11 лет включительно.

• Подростковые рисунки. Для участников в возрасте от 12 по 17 лет включительно.

• Рисунки. Для участников в возрасте от 18 лет.

• Детские фотографии. Для участников в возрасте до 17 лет включительно.

• Фотографии. Для участников в возрасте от 18 лет.

Победители конкурса будут определяться в 2 этапа. Накануне экспертная комиссия выбрала лучшие из присланных на конкурс фотографии и рисунки – в зависимости от номинации количество вышедших в финал работ варьируется от 5 до 28. Работы конкурсантов оценивали: вице-президент – региональный директор операционного офиса «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Перемышлина, директор ГБУК «Самарский областной художественный музей» Галина Рябчук, фотографы Олег Давыдов и Максим Густарёв, архитектор и художник Евгения Биктимирова.

Победители в каждой из номинаций будут определены по результатам открытого голосования, которое будет проходить до 27 ноября 2017 года в группе Промсвязьбанка в социальной сети «Вконтакте». Вручение наград состоится 29 ноября.

Призовой фонд конкурса составляет 100 000 рублей. Авторы лучших работ в каждой из пяти номинаций получат приз – 20 000 рублей. Работы победителей станут основой для создания дизайна банковских карт Промсвязьбанка в регионе.