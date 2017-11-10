Конкурс «Моя карта» выходит на финальный этап
2017-11-13 09:52

Самара, 10 ноября 2017 г. – В пятницу стартовало открытое голосование за лучшие работы конкурса «Моя карта». Отдать свой голос за понравившуюся фотографию или рисунок может любой желающий на официальной странице Промсвязьбанка в социальной сети «Вконтакте». Голосование продлится до 27 ноября. Имена победителей объявят 29 ноября.

Напомним, конкурс стартовал 15 сентября. Организатором выступает Промсвязьбанк при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары. В конкурсе участвуют творческие работы – рисунки и фотографии, посвященные Самарской области, ее природе, архитектуре, красоте, духу, выдающимся людям. Конкурс проходит в пяти номинациях:

• Детские рисунки. Для участников в возрасте до 11 лет включительно.
• Подростковые рисунки. Для участников в возрасте от 12 по 17 лет включительно.
• Рисунки. Для участников в возрасте от 18 лет.
• Детские фотографии. Для участников в возрасте до 17 лет включительно.
• Фотографии. Для участников в возрасте от 18 лет.

Победители конкурса будут определяться в 2 этапа. Накануне экспертная комиссия выбрала лучшие из присланных на конкурс фотографии и рисунки – в зависимости от номинации количество вышедших в финал работ варьируется от 5 до 28. Работы конкурсантов оценивали: вице-президент – региональный директор операционного офиса «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Перемышлина, директор ГБУК «Самарский областной художественный музей» Галина Рябчук, фотографы Олег Давыдов и Максим Густарёв, архитектор и художник Евгения Биктимирова.

Победители в каждой из номинаций будут определены по результатам открытого голосования, которое будет проходить до 27 ноября 2017 года в группе Промсвязьбанка в социальной сети «Вконтакте». Вручение наград состоится 29 ноября.

Призовой фонд конкурса составляет 100 000 рублей. Авторы лучших работ в каждой из пяти номинаций получат приз – 20 000 рублей. Работы победителей станут основой для создания дизайна банковских карт Промсвязьбанка в регионе.

О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 8,8897% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «B2» Moody’s Investors Service (на пересмотре), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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