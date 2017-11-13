Дмитрий Азаров и Олег Добродеев открыли новую студию ГТРК «Самара»2017-11-16 10:57
В среду, 15 ноября, врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров встретился с генеральным директором ВГТРК Олегом Добродеевым, заместителем генерального директора ВГТРК Рифатом Сабитовым и директором ГТРК «Самара» Еленой Крыловой.
В первую очередь Дмитрий Азаров поблагодарил Олега Добродеева за оказанное внимание к региону.
«ГТРК «Самара» – это ключевой и надежный партнер в работе Правительства Самарской области. По уровню покрытия и интереса со стороны зрителей у канала в области равных нет, они у нас номер один. И мы рассчитываем, что это партнерство будет только укрепляться», – обратился к гостям Дмитрий Азаров.
«Я много проехал регионов по разным направлениям своей деятельности. В каждом региональном ГТРК работает профессиональная команда, это сотрудники, которые живо интересуются проблемами людей. Но такие возможности, которые созданы у нас для коллектива ГТРК, можно увидеть далеко не везде. Все это было бы невозможно без вашей поддержки, профессионализма и настойчивости», – обратился глава региона к Олегу Добродееву.
Со своей стороны Олег Добродеев подтвердил, что ГТРК «Самара» – одна из лучших компаний в составе ВГТРК.
«Это одна из самых успешных компаний, с очень высокими рейтингами. Об этом говорит тот факт, что ГТРК «Самара» имеет временные отрезки со всех СМИ ВГТРК – Россия1, Россия 24, Россия-Культура, Радио России, Вести ФМ, радио Маяк. И это 100%-е покрытие территории Самарской области», – сказал Олег Добродеев.
Затем участники встречи отправились на презентацию студии ГТРК «Самара».
«ГТРК «Самара» – действительно лучшая региональная телекомпания холдинга ВГТРК практически по всем показателям», – поздравляя коллег, подчеркнул Олег Добродеев. Руководитель ВГТРК добавил, что открытие обновленной студии – праздник не только для сотрудников, но и всех жителей. Олег Добродеев выразил слова благодарности Дмитрию Азарову за плодотворное сотрудничество с телекомпанией. «Мы всегда ощущали вашу поддержку и в регионе, и в Москве», – сказал Олег Добродеев. Рифат Сабитов заметил, что услышать высокую оценку проделанной работы от генерального директора ВГТРК «дорогого стоит».
«Талантливый и ответственный коллектив ГТРК «Самара» вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие региона. Здесь трудятся профессиональные люди, которые уважают свой труд и уважают телезрителя», – сказал Дмитрий Азаров.
Елена Крылова в ответном слове поблагодарила Олега Добродеева за создание в регионах системы непрерывного развития и Дмитрия Азарова за участие во всех крупных проектах телекомпании. «Я уверена, что у нас впереди много больших проектов и побед. Впереди год больших свершений – это большой политический сезон, проведение Чемпионата мира по футболу, 60 лет Куйбышевскому телевидению», – сказала Елена Крылова.
Завершилась торжественная церемония записью первого интервью Дмитрия Азарова в обновленной студии. Руководитель области, в частности, заметил, что новости, даже не всегда приятные для власти, позволяют оперативно реагировать на проблемы жителей.
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