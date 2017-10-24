На крупнейшей ежегодной конференции Oracle Cloud Day 2017 в Москве Промсвязьбанк стал лауреатом престижной награды Oracle Innovation Award 2017. Награда присуждается корпорацией Oracle компаниям за выдающийся вклад в развитие информационных технологий, освоение перспективных направлений и повышение эффективности бизнеса.

Промсвязьбанк является одним из ведущих российских частных банков, последовательно реализующих стратегию информатизации и использует передовые технологии обслуживания клиентов. В 2015 году банк объявил о запуске «Инновационного Центра Банковских Технологий» для собственной разработки информационных систем – банковских программных приложений. В 2017 году Промсвязьбанк существенно расширил долгосрочное сотрудничество с Oracle, позволяющее получить максимальные преимущества от использования передовых практик и технологий Oracle, и выбрал облачные сервисы для задач тестирования и разработки программного обеспечения в соответствии с локальными требованиями.

«В корпорации Oracle мы видим ключевого технологического партнера, готового предоставлять значимые для бизнеса инновации, в том числе уникальные цифровые и облачные решения, – отметил Михаил Леонов, директор департамента сопровождения и внедрения Промсвязьбанка. – Эти инновации в полной мере отвечают стратегии и системе безопасности банка, общерыночным и локальным требованиям и динамично меняющимся условиям бизнеса. Применение данных технологий позволит банку повысить эффективность обслуживания клиентов в цифровую эпоху».

Корпорация Oracle предоставляет заказчикам решения, помогающие с выгодой использовать практически все передовые технологии, включая аналитику больших данных, машинное обучение, интернет вещей (IoT), играющие ключевую роль в трансформации бизнеса, а также полный интегрированный технологический стек и портфолио самых инновационных облачных сервисов Oracle Cloud, которые позволяют предприятиям и организациям переносить рабочие нагрузки в облако.

«Мы поздравляем лауреатов Oracle Innovation Award 2017 с высокими достижениями. Это инновационные лидеры, которые меняют свой бизнес так, чтобы в полной мере отвечать вызовам, которые ставит перед отечественными компаниями новая цифровая эпоха и современные рыночные реалии. И мы рады поддержать стратегические планы наших клиентов лучшими в своих классах технологиями и облачными сервисами, – сказал Олег Жуков, Региональный директор Oracle в России и СНГ. – Мы видим уверенный спрос на них. И рост популярности нашего уникального облачного предложения Oracle at Customer, снимающего ограничения публичных облаков в России, подтверждает, что наши решения становятся реальным механизмом, позволяющим руководителям внедрять требуемые инновации и оптимизировать затраты. Я хочу пожелать всем лауреатам Oracle Innovation Award 2017 получить еще большую отдачу от инвестиций».

Oracle Innovation Award входит в глобальную программу награждения Oracle Excellence Awards. Номинанты отбираются по таким критериям как уникальность проекта, преимущества инновации для бизнеса, масштабность решения в сравнении с размером организации, его сложность и комплексность, оригинальность архитектуры.