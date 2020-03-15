Интернет-магазин косметики «Пирамида» рад объявить о масштабном обновлении ассортимента профессиональной продукции. Оригинальные линии известнейших мировых брендов уже ждут своих покупателей, среди которых как крупные салоны красоты, так и обычные потребители, предпочитающие использовать косметику только высочайшего качества.

Выбирайте лучшее

«Пирамида» даёт возможность купить косметику в Минске без сложных поисков оригинальной продукции. Мы предлагаем только сертифицированные варианты от известнейших брендов. Перечислять их нет смысла — вы и сами прекрасно знаете, что вам подходит, а если хотите выбрать что-то новенькое, к вашим услугам обновлённый каталог.

Для студий, салонов красоты и просто для дам, которые предпочитают профессиональные средства ухода, наш интернет-магазин косметики (https://piramidaprof.by/) в Минске предлагает следующее:

• Продукция для волос;

• Лучшие варианты косметики для рук и ногтей;

• Средства по уходу за лицом;

• Огромный выбор декоративной косметики.

Мы не забыли обновить ассортимент вспомогательной продукции, то есть различных пилочек, ножничек, кусачек, шпилек, бигудей, зажимов и всех других необходимых мелочей.

Наши достоинства

Первое и самое главное достоинство — у нас можно купить косметику действительно профессионального уровня. Вся продукция представляет собой разработки известнейших брендов и она полностью сертифицирована для продажи на территории РБ.

Ещё одним важным преимуществом будет удобство. Учитывая огромный ассортимент, разобраться во всём многообразии вариантов помогут опытные консультанты. Независимо от того, будете ли вы покупать косметику онлайн на нашем сайте, либо же посетите наш обычный магазин в Минске, вам будет оказана максимальная помощь.

Ну и не забывайте, что мы регулярно проводим всевозможные акции и розыгрыши. Сейчас из появится ещё больше, поскольку у нас значительно расширился ассортимент. Ждём покупателей по адресу г. Минск, ул. В. Хоружей, 1А, либо же на страницах нашего интернет-магазина!