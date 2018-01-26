11 февраля Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет) при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области проводит XIX командный чемпионат по информатике, программированию и математике среди школьников Самарской области.

Чемпионат проводится с целью профессиональной ориентации школьников Самарской области в области современных информационных технологий и имеет статус тематической олимпиады для абитуриентов.

Соревнования будут проходить в один тур в режиме on-line. В течение 5 часов команды решают предложенные задачи и отправляют их для проверки на сервер. Решения задач могут быть выполнены на следующих языках программирования: С/С++, Pascal / Delphi (консольные приложения), Java, Python, C#. Командам будет предложено не менее 8 задач. Все задачи считаются равноценными.

В чемпионате могут принимать участие команды любых средних общеобразовательных учебных заведений Самарской области, а также сборные. Участие бесплатное. Для этого необходимо до 7 февраля включительно направить заявку от учебного заведения на e-mail jury.contest.samara@gmail.com.

Все подробности можно узнать на сайте Чемпионата http://contest.uni-smr.ac.ru