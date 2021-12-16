Авторитетный портал об устройствах Apple и приложениях для них AppleInsider опубликовал обзор российской экосистемы офисных приложений Р7-Офис.

Журналисты протестировали функционал и качество работы редакторов документов, таблиц и презентаций, уделив особое внимание возможностям совместной работы. По итогам тестирования редакция пришла к выводу, что Р7-Офис способен полноценно заменить большинство популярных иностранных пакетов офисного ПО.

Среди главных плюсов автор обзора отметил полную совместимость редакторов Р7-Офис с форматом OOXML, включая сохранение сложного форматирования, поддержку всех популярных ОС, включая российские разработки, работы, выделив среди них гибкую настройку прав доступа и схожий функционал мобильной и десктопной версий.

Среди прочих достоинств также упомянули поддержку плагинов, возможность приглашать участников на видеоконференции с помощью гостевых ссылок и наличие бесплатного пробного периода в 180 дней.