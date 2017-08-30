Завершается сбор заявок на участие в хакатоне PSB SAMARA BATTLE2017-09-11 16:32
11 сентября 2017 г., Самара – Ровно неделя остается до окончания регистрации участников хакатона PSB SAMARA BATTLE. Сбор заявок закрывается уже в ближайшее воскресенье, 17 сентября.
Напомним, призовой фонд хакатона PSB SAMARA BATTLE составляет 600 тыс. рублей. К участию приглашаются разработчики, дизайнеры, программисты и маркетологи.
Для того чтобы стать участником соревнования командам или индивидуальным участникам необходимо подать заявку с описанием идеи банковского продукта на одну из предложенных тем:
· Геймификация;
Авторы лучших идей выйдут в финал, который состоится в центральном офисе Промсвязьбанка в Самаре 30 сентября и 1 октября.
Лучший проект получит 250 тыс рублей, проекты, занявшие 2 и 3 места – 150 и 100 тыс рублей. Также организаторами предусмотрена специальная номинация, победитель которой получит приз в 100 тыс рублей.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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