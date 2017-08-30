11 сентября 2017 г., Самара – Ровно неделя остается до окончания регистрации участников хакатона PSB SAMARA BATTLE. Сбор заявок закрывается уже в ближайшее воскресенье, 17 сентября.

Напомним, призовой фонд хакатона PSB SAMARA BATTLE составляет 600 тыс. рублей. К участию приглашаются разработчики, дизайнеры, программисты и маркетологи.

Для того чтобы стать участником соревнования командам или индивидуальным участникам необходимо подать заявку с описанием идеи банковского продукта на одну из предложенных тем:

· Геймификация;

· Гаджеты-помощники для бизнеса;

· Открытие счета для юридических лиц;

· Проактивный финансовый помощник;

· Большие данные и искусственный интеллект;

· Мгновенные платежи и переводы.

Авторы лучших идей выйдут в финал, который состоится в центральном офисе Промсвязьбанка в Самаре 30 сентября и 1 октября.

Лучший проект получит 250 тыс рублей, проекты, занявшие 2 и 3 места – 150 и 100 тыс рублей. Также организаторами предусмотрена специальная номинация, победитель которой получит приз в 100 тыс рублей.

Участие бесплатное, подать заявку можно на сайте .

О Промсвязьбанке