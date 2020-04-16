На территории города Сызрань расположено и обслуживается более тысячи контейнерных площадок. Все они раньше были оборудованы старыми металлическими контейнерами. С начала 2020 года ведется работа по замене этих контейнеров на новые пластиковые, большей вместимостью.

Заменить контейнеры стало возможным благодаря нацпроекту «Экология», инициированному президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта работает федеральная программа «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». За год работы этой программы в регионе создано 2062 новых контейнерных площадки и отремонтировано 526 существующих. Закуплено 11500 евроконтейнеров и 215 бункеров для крупно – габаритных отходов.

Новые пластиковые контейнеры отвечают всем современным требованиям. В отличие от металлических они оснащены пластиковой крышкой, которая не позволяет мусору разлетаться по улице. Конструкция данных контейнеров позволяет перевозчикам осуществлять погрузку мусора в жилых дворах с минимальным шумом. И еще одно важное преимущество, новые накопители большего объема – 1,1 м3, а металлические вместимостью 0,75 м3. Пластиковые контейнеры позволяют региональному оператору применять современную спецтехнику, которая оборудована более совершенной системой прессования отходов. Такие мусоровозы способны загрузить за один рейс гораздо большее количество отходов с контейнерных площадок.

«Мы уже заменили накопители на 200 контейнерных площадках города, сейчас замена ведется в районе Образцовская площадка. Всего было закуплено более 500 евроконтейнеров. До конца года планируем закупить еще около 200 и перевести весь город на использование современных пластиковых контейнеров», – рассказал заместитель руководителя Комитета ЖКХ Администрации г. о. Сызрань Олег Федоренко.

Чтобы ускорить процесс замены новых контейнеров, перевозчики используют специальную технику с механической рукой.

«В день мы объезжаем порядка 20 контейнерных площадок города и устанавливаем до 60 евроконтейнеров», – разъснил генеральный директор компании – перевозчика АО ЭкоПром Артем Кремков.

Контейнерные площадки преображаются на глазах. Раньше многие жители города жаловались на то, что мусор разлетается по улицам. Теперь, благодаря евроконтейнерам, которые оборудованы крышкой, эта проблема решена.

«Мусор у нас вывозят регулярно, а после того, как установили новые контейнеры, стало возле площадок чисто, аккуратно, мусор больше не разлетается», – поделилась жительница г.о. Сызрань Людмила Албаева.

Процесс замены старых контейнеров на новые ведется не только в Сызрани, но и в других городах и муниципальных районах региона.

«Несмотря на то, что в единый тариф на услугу по обращению с ТКО замена контейнеров не включена, региональный оператор не остается в стороне, и своими силами также закупает и устанавливает контейнеры в муниципальных районах Самарской области. Мы ведем замену контейнеров там, где это остро необходимо для того, чтобы качественно оказывать услугу по вывозу отходов», – прокомментировал исполнительный директор ЭкоСтройРесурс Вячеслав Дормидонтов.

В прошлом году новые евроконтейнеры были установлены в Волжском районе: в Рождествено, Дубовом умете и Преображенке и других населенных пунктах. С начала нового года на пластиковые контейнеры перешел Елховский район.