Независимые эксперты в сети считают, что цена активов Tkeycoin в 2020 году может составить 102-103 доллара. Tkeycoin может быть интересен для открытия долгосрочных позиций с высоким потенциалом роста. Аналитики полностью уверены, что отрасль ждет бурное развитие. Так, в текущем году ее объем достигнет приблизительно 2,7 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 2018-м на внушительные 80%.

Несмотря на волатильность криптовалют и их некую ненадежность в глазах скептически настроенных экспертов, на рынке есть так называемые «черные лебеди», которые могут нарушить привычный ход вещей.

По мнению «Вести Украина» (https://vesti.ua/politika/353078-obrechennyj-na-uspekh-kto-stanet-chernym-lebedem-finansovoho-rynka), новым «черным лебедем» цифрового финансового рынка может стать Tkeycoin. Еще в октябре 2017 года активы компании стоили в районе $0,059, в течение 20 дней стоимость выросла сразу на 133,4% и достигла отметки $0,118. Такая динамика – свидетельство о благоприятных перспективах. Уже в 2018 году номинальная стоимость цифровых активов компании поднялась до $1. Самые ранние инвесторы смогли получить большие привилегии, актив Tkeycoin вырос на 1695%. Биржевые трейдеры уверены: чем крепче становится проект, тем выше его ценность.

Американские биржи ежегодно организовывают около 250 IPO – так называемых первичных размещений акций. Если придерживаться грамотной стратегии, доход с участия в IPO в среднем составляет от 50% до 100% за первые три месяца после размещения. По мнению Меркушова, использование цифровых денег будет активно способствовать развитию малого бизнеса благодаря снижению стоимости трансакций и повышению ликвидности акций и долей.

Мнение экспертов о Tkeycoin разделяется, но, безусловно, остается позитивным. Мы будем следить за развитием проекта и его будущим.