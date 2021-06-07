ПАО «ТОАЗ» (Тольяттиазот) – один из ведущих производителей аммиака и карбамида в России, завершил капитальный ремонт пятого агрегата по производству аммиака. Благодаря новым принципам организации ремонтных работ, внедренным в феврале 2020 г., работы на агрегате были завершены точно в срок и в запланированном объёме. В результате модернизации оборудования увеличен безостановочный период работы агрегата до 2 лет, что позволит нарастить производственные показатели завода по выпуску продукции.

Основным направлением работ по модернизации агрегата стало техническое перевооружение установки водооборотного цикла №2 (ВОЦ-2), предназначенной для охлаждения оборотной воды, которая используется для охлаждения технологических потоков на аммиачно-холодильной установке. Благодаря замене всех секций ВОЦ-2 и установке новых форсунок был получен инновационный способ распыления и охлаждения воды, который на ТОАЗе ранее ещё не применяли. В процессе ремонта были оперативно смонтированы и полностью введены в эксплуатацию две из четырёх секции градирни, каждая размером 12 на 14 метров. Новая градирня монтировалась с применением сборно-модульной технологии, что позволит в будущем оперативно заменять элементы во время ремонта и осуществлять обработку особо подверженных коррозии элементов горячим цинкованием, не прибегая к огневым работам. Монтаж и ввод оставшихся секций запланирован на конец июня текущего года.

В период проведения капитального ремонта агрегата №5 была проведена ревизия емкостного технологического и динамического оборудования, трубопроводов, запорной арматуры во всех отделениях агрегата. Проведены необходимые экспертизы промышленной безопасности.

– Ремонт агрегата завершился точно в срок и был произведён в запланированном объёме. Нам удалось создать задел для уверенной безостановочной работы агрегата в течение следующих двух лет. Тольяттиазот последовательно занимается модернизацией производственных мощностей, чтобы не только обеспечивать продукцией своих потребителей на внутреннем и внешнем рынках, но и гарантировать безопасное и стабильное функционирование предприятия. Применяемые на ТОАЗе современные технологии в комплексе с передовыми системами промышленной безопасности позволяют рассчитывать на дальнейший рост показателей производства продукции и одновременное снижение влияния на окружающую среду, – отметил Виктор Казачков, директор по технической политике ПАО «ТОАЗ».