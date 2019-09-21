Электронный дискаунтер «Ситилинк» проанализировал спрос на товары категории «Умный дом» за I полугодие 2019 г. – рост составил 315% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 70% товаров приобретались конечными потребителями, 30% – торговыми точками с целью дальнейшей реализации. Самый большой спрос традиционно наблюдался в Москве и Санкт-Петербурге, а также лидером по росту продаж категории стал Сибирский федеральный округ (рост в 6 раз). Самая востребованная техника, доля продаж которой составила порядка 46% в общем обороте за указанный период – это умные колонки («Яндекс.Станция»).

Такой быстрый рост категории в обоих сегментах – b2b и b2c – аналитики компании связывают со следующими факторами:

Заметный интерес к системам автоматизации и высокотехнологичным устройствам, позволяющим управлять ресурсами, а также повысить безопасность и комфорт в доме и офисе;

Рост популярности голосового управления, возможности облачного хранения данных и др.;

Все большая доступность для потребителя «интернета вещей», а, следовательно, и появление в повседневной жизни (доме, офисе) электронных устройств, которые становятся частью единой компьютерной сети и взаимодействуют друг с другом с минимальным участием человека;

Внедрение технологий «умного дома» на этапе планирования (строительства, ремонта, разработки дизайнерских решений для помещений разного назначения).

В сегменте b2b за первое полугодие 2019 г. был зафиксирован рост продаж в 4,3 раза, что выше розничных показателей реализации. Основным спросом у корпоративных клиентов пользовались видеокамеры, которые чаще других приобретали торговые компании (видеонаблюдение в зале магазина) и производственные организации (контроль в рабочих зонах), умные колонки, а также фурнитура и датчики температуры и влажности, интерес на которые традиционно высок у предприятий из сферы ЖКХ. Среди регионов самыми высокими темпами продажи растут в Северо-Кавказском федеральном округе (увеличение в 10 раз), по размеру оборота лучшие показатели у Москвы и Санкт-Петербурга.

Рост розничных продаж составил 309%, из них основная доля в обороте компании пришлась на умные колонки («Яндекс.Станции»), которые впервые появились в ассортименте «Ситилинк» в этом году и сразу же заслужили доверие потребителей. Наибольшим спросом данная категория товаров пользовалась у покупателей Северо-Западного и Уральского федеральных округов – доля в обороте составила более 46%. Драйверами роста категории в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах стали видеокамеры – их показатель в общем объеме продаж составил порядка 47%.

«Специалисты нашей компании прогнозировали рост категории «Умный дом» достаточно давно. При этом, мы сразу понимали, что данные товары будут одинаково востребованы в b2b- и b2c-сегментах, что подтверждается соотношением 30/70 по результатам продаж за первое полугодие этого года и, в целом, соответствует пропорции клиентов «Ситилинк». В ближайшее время мы планируем продолжить расширение ассортимента, которое поможет нашим клиентам обеспечить безопасность и комфорт дома и офиса», – комментирует Наталья Ворзова, руководитель по развитию направления «Умный дом», «Ситилинк».

О КОМПАНИИ «СИТИЛИНК» «Ситилинк» – это одноименная торговая интернет-площадка citilink.ru, более 120 магазинов-складов (в том числе и площадью более 5 тысяч квадратных метров), порядка 500 пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини», которые представлены более чем в 360 городах России. Все магазины «Ситилинк» оборудованы терминалами для самостоятельного оформления заказов, кассами оплаты и окнами выдачи товаров. Сall-центр компании работает 7 дней в неделю и оказывает круглосуточную поддержку покупателям. Количество визитов на www.citilink.ru в сутки – 850 000 человек.