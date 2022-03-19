Совсем немного времени остается до дня Х у девяти- и одиннадцатиклассников. Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ – это всегда игра на выживание и для детей, и для взрослых.

Как выиграть эту битву под названием «Экзамен» и успеть подготовиться всего за полтора месяца, точно знают в онлайн-школе Умскул (https://umschool.net/).

Вся программа подготовки к ЕГЭ/ОГЭ – всего за 45 дней в рамках экспресс-курса «Флеш Neo» и недели усиленной подготовки прямо перед экзаменом на курсе «Предбанник». И это не шутки!

Все, что нужно для написания экзамена на 80+ баллов на ЕГЭ или твердой “четверки” на ОГЭ, можно успеть усвоить и отработать в кратчайшие сроки.

Как это работает?

На старте умная система NEO (искусственный интеллект, специально разработанный гениями Умскул) оценивает данные ученика и составляет индивидуальную программу, по которой он будет учиться. Теперь можно изучать только те темы, которые действительно нужны. Это позволит за короткий срок закрыть все пробелы и пройти ключевые вопросы для экзамена. Качественно подобранные домашние задания и пробные варианты экзаменов позволяют регулярно следить за прогрессом и улучшать подготовку.

Занятия проходят в удобном формате записи онлайн-вебинаров — смотреть их можно на компьютере, телефоне или планшете. Каждый преподаватель объясняет материал по специальной авторской методике.

Кому подойдет «Флеш Neo»:

ученикам, которые еще не начинали подготовку;

ученикам, которые не уделяли достаточно внимания некоторым предметам, которые они сдают;

ученикам, которые готовились весь год и метят на 80+ баллов.

Умскул – крупнейшая онлайн-школа с государственной образовательной лицензией, которая уже шестой год готовит учеников к ЕГЭ/ОГЭ по всем предметам. Десятки тысяч выпускников, тысячи девяностобалльников и стобалльников, профессиональные преподаватели, которые проходят многоэтапный процесс отбора, где проверяются их компетенции по предмету.

Умскул – онлайн-школа подготовки к экзаменам без стресса и выгорания. Школа, которой доверяют!