Это назойливые насекомые, которые появляются с наступлением весны и продолжают нервировать людей до глубокой осени. Но они не просто надоедают своим присутствием, а переносят на лапках такие болезни, как: холера, тиф или туберкулезный энтерит. Это далеко не весь список. Уничтожить их и не только можно самостоятельно или привлечь нашу команду позвонив по телефону +7 (988) 496-04-46. Первый вариант потребует массу времени и усилий и вряд ли станет выходом для предприятия. Легче всего обратиться к специалистам.

Что делаем мы, уничтожая мух, уничтожая блох и других вредителей

В своей работе, мы используем сертифицированные препараты, которые не оказывают вреда ни животным, ни человеку. Методы воздействия применяются, как химические, так и механические. Это определяет специалист, после осмотра территории, которой требуется обработка. Качество работы гарантировано, наша команда ставит барьер на 24 месяца на их повторное появление. Мы мониторим объекты и через три недели можем провести повторную дезинсекцию при обнаружении очага развития ранее уничтоженной проблемы.

Какие плюсы у нашей команды?

Мы не разбрасываемся невыполнимыми обещаниями. Наша команда дорожит каждым клиентом. Для этого мы:

• даем гарантию о проделанной работе на 24 месяца;

• используем только сертифицированными препаратами;

• предлагаем доступные цены;

• отвечаем за качество обработки.

Не стоит терять время и рисковать своим здоровьем. Обратитесь к нашей команде через заявку на сайте или прозвонив по телефону. Реакция будет незамедлительна. А результат приятно порадует. Остались сомнения? В подарок наша команда дарит бесплатную консультацию.

Наши контакты:

Телефон: +7 (988) 496-04-46

E-mail: pr0.dez@yandex.ru

Сайт: https://дезрост.рф/