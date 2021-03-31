В Самаре состоялось открытие социального проекта «ТехноДружина», организованного АНО «Эко культура и технологии» при поддержке Фонда президентских грантов и Департамента информационных технологий и связи Самарской области. Проект призван повысить эффективность реализации региональной программы «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», который инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным и реализуется в Самарской области под контролем Губернатора Дмитрия Азарова.

Социальный проект «ТехноДружина» направлен на формирование в Самаре сообщества волонтеров (от 18 до 25 лет), которые будут обладать навыками, необходимыми для настройки/ремонта компьютерной и офисной техники и технического обслуживания мероприятий.

В ходе проекта будет отобрано не менее 60 волонтеров и приглашено не менее 3 экспертов, желающих принять участие в проекте. Будет разработан и проведен обучающий курс на тему: «Курс по ремонту, первичной диагностике неисправностей и тестированию на стабильность работы системных блоков и ноутбуков». После обучения волонтеры приступят к практической отработке полученных навыков – будет организовано не менее 150 выездов на ремонт/настройку/чистку техники и техническое обслуживание мероприятий (настройка звуковой, видео и световой аппаратуры). Заявки на ремонт/настройку/чистку техники и техническое обслуживание мероприятий будут приниматься от социально незащищенных слоев населения и социально направленных некоммерческих организаций.

Руководитель проекта Сергей Денисов представил команду, рассказал подробнее об этапах реализации, учебно-методической программе и социальной значимости проекта «ТехноДружина». «По результатам деятельности в рамках проекта не менее 30 волонтеров будут награждены сертификатами, подтверждающими успешное прохождение курса, и брендированными флеш-картами с установленными базовыми программами для диагностики, тестирования и настройки операционной системы. Созданное в рамках проекта сообщество волонтеров сможет самостоятельно продолжать выезды по заявкам. Волонтеры смогут получать бесплатную консультационную поддержку от команды проекта и партнеров», – сообщил он.