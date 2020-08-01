«Волга-IT’20» — запрограммируй успех своего будущего!2020-07-29 08:43
До 13 сентября продолжается отборочный онлайн-этап цифровой олимпиады
Олимпиада «Волга-IT’20» на регулярной основе проводится с 2006 года и отличается от прочих состязаний практической направленностью заданий, так как эти задания разрабатываются на основе реальных производственных задач экспертами лидирующих на мировом рынке ИТ-компаний. Молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет могут проявить себя в следующих дисциплинах:
3D Motion Design,
По итогам отборочного онлайн-этапа будут отобраны 150 лучших претендентов для участия в финале, который состоится очно с 8 по 11 октября в г. Ульяновске. Кроме состязаний на финальном этапе пройдут также мастер-классы от лучших разработчиков и экскурсии в современные ИТ-компании, нетворкинговые активности.
Кураторами дисциплин и судьями в этом году выступают эксперты IT-компаний: Simtech group, ROGII, SimbirSoft, MAD Brains, ITECH.group, MST Digital Agency, HTDev.
Принять участие и получить более подробную информацию можно на официальном сайте олимпиады: https://www.volga-it.org/, познакомиться в социальных сетях: https://vk.com/volgait, https://www.facebook.com/volgait/, https://www.instagram.com/volgait/, а также пообщаться с участниками и организаторами в Telegram-канале: https://t.me/volgaitx.
Цифровая олимпиада «Волга-IT’20» проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также Правительства Ульяновской области.
© 443000.ru