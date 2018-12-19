В первом раунде финансирования международные институциональные и частные инвесторы вложили $120 млн в проект Vostok, оценив его в $600 млн. Второй раунд намечен на начало 2019 года.

Инвесторы из Европы, Китая, Сингапура и России высоко оценили потенциал проекта, приняв во внимание как востребованность разрабатываемого продукта у крупных корпораций и государственных институтов, так и универсальность технологического решения, открывающую возможность масштабной интеграции. В начале 2019 года решения Vostok будут активно внедряться в рамках проектов европейских, азиатских и российских компаний.

Закрытие первого инвестиционного раунда следует за успешным стартом проектного сотрудничества Vostok с крупнейшими организациями в России – Сбербанком, Внешэкономбанком, Госкорпорацией Ростех и Трансмашхолдингом. Платформа Vostok станет важной технологической составляющей цифровых инфраструктурных проектов государственного, промышленного и финансового секторов в России.

Основатель и генеральный директор Vostok Александр Иванов прокомментировал: “Проект Vostok находится на стыке прорывных технологий – распределенного реестра, больших данных, искусственного интеллекта и промышленного интернета вещей. Внедряя их в информационные системы корпораций и государственных учреждений, мы строим инфраструктуру для цифровой экономики. Это логическое продолжение работы, которую мы ведем последние несколько лет, и приложение наших технологических разработок и тех существенных результатов, которых мы достигли к настоящему времени.

К участию в первом раунде финансирования были приглашены инвесторы только с приоритетных для проекта рынков. Помимо денежных средств в достаточном объеме был важен опыт и желание использовать проектные и предпринимательские ресурсы.

Структурировала и координировала сделку команда лондонской инвестиционной группы Dolfin.

Генеральный директор Dolfin Денис Наги прокомментировал: “Несмотря на высокий интерес инвесторов к проектам с использованием цифровых активов, привлечение в них частного капитала всегда было проблематичным из-за отсутствия общепринятых механизмов проведения сделки. В сотрудничестве с Vostok, нами было предложенo уникальное для рынка блокчейн-проектов решение. В рамках первого раунда финансирования, Dolfin успешно применил привычную для инвесторов модель структурирования сделки, используемую для привлечения частного капитала в других отраслях.”

Vostok (https://vostok.io) универсальное блокчейн-решение для масштабируемой цифровой инфраструктуры, состоящей из двух элементов: базисной технологической инновации – закрытой блокчейн-платформы Vostok – и фасилитатора ее развития, поддержки и внедрения – системного интегратора Vostok. Основная цель проекта – сформировать основу цифровой инфраструктуры для сертификации, регистрации и отслеживания данных, а также сделать блокчейн-технологии простыми в использовании в бизнесе и государственном управлении.

Dolfin (https://dolfin.com) – многопрофильная инвестиционная группа, предоставляющая финансовые услуги частным и институциональным инвесторам, а также их финансовым консультантам и управляющим. Основанная в 2013 году, сегодня Dolfin – это компания с командой из более чем 100 человек, международным присутствием и собственной депозитарно-брокерской и технологической платформой. На текущий момент Dolfin обрабатывает брокерские потоки на сумму около 650 млн долларов ежемесячно, а клиентские активы компании превышают сумму 1,7 млрд долларов. Клиентами Dolfin являются частные инвесторы, семейные офисы, инвестиционные менеджеры, банки, частные специализированные фирмы и институциональные инвесторы. Деятельность группы, с головным офисом в Лондоне и дочерней компанией на Мальте, регулируется британским регулятором финансовых рынков FCA и мальтийским регулятором MFSA.