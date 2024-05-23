По оценке специалистов, в 2023 году в России увеличилось как производство коммерческого транспорта, так и показатели продаж в этом сегменте. Автоперевозки также продолжили рост за счет внутреннего сообщения. А как обстоят дела на рынке грузовых шин? О тенденциях и основных направлениях развития этого направления рассказал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома KAMA TYRES.

Сегмент грузовых шин в России в последние годы показывает положительный тренд, и в 2024 году ситуация не изменится – он продолжит свой рост. При этом стабильное увеличение рыночной доли показывают высокотехнологичные ЦМК шины – по предварительным оценкам, сегодня они занимают около 60 % от всех выпускаемых в России грузовых шин. Все больше перевозчиков делают выбор в пользу более современного продукта, эксплуатация которого дает большую экономию в использовании и обслуживании. При этом компания наблюдает спад спроса на комбинированные грузовые шины – их постепенно вытесняет продукция с цельнометаллокордной конструкцией.

Эксперты KAMA TYRES наблюдают стабильный рост спроса на продукцию в сегментах В (шины среднего класса) и С (бюджетные), что, конечно, обусловлено экономическими факторами. При этом потребители не снижают своих требований к качеству и эксплуатационным возможностям продукта – у шин должен быть хороший потенциал прочности и надежности.

Отвечая на запросы рынка, российский производитель в прошлом году представил новый продукт – ЦМК шины FORZA. Это новое направление развития компании. Продукция относится к бюджетному сегменту, разработана с применением цельнометаллокордной конструкции, что обеспечивает повышение ключевых характеристик нагрузки и скорости, позволяет увеличить ходимость каркаса в эксплуатации по сравнению с комбинированными шинами.

Еще одной тенденцией является желание автовладельцев увеличить срок эксплуатации шин, чтобы комплект послужил «подольше» и, как следствие, снизить свои расходы на обслуживание грузового транспорта. Это обусловлено несколькими факторами – стремление к экономии, повышение значимости экологического фактора в стране с акцентом на выгодную утилизацию шин. В этих направлениях у автовладельцев востребована услуга по восстановлению грузовых шин.