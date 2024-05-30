АВТОВАЗ продолжает повышать технологические стандарты в производстве коммерческих и мелкосерийных автомобилей, восстановив все необходимые технологии в бывших цехах опытно-промышленного производства (ОПП) предприятия.

ОПП было создано для отработки методов выпуска новых моделей и производства малосерийных автомобилей. Именно здесь началось производство внедорожника ВАЗ-2123, который позже стал известен как Chevrolet NIVA, а также отрабатывались сборочные процессы для LADA Kalina и других моделей. Десять лет назад, по решению предыдущих акционеров, ОПП было закрыто, часть оборудования демонтирована, а другая законсервирована. Однако сегодня восстановленные мощности вновь активно используются.

На производственной площадке ОПП теперь размещается дочернее предприятие АВТОВАЗа — АО «Производство специальных автомобилей «ВИС-АВТО». Здесь выпускаются пикапы и фургоны на базе LADA Granta и LADA NIVA, внедорожники LADA NIVA Bronto, а также различные специальные автомобили. В настоящее время коммерческие модели АВТОВАЗа занимают более 90% своего рыночного сегмента.

В 2024 году были перезапущены технологии сварки кузовов и сборки автомобилей, а в начале 2025 года заработал современный окрасочный комплекс. Ранее кузова «ВИС-АВТО» отправлялись на окраску на основную производственную площадку, но теперь полный производственный цикл — сварка, окраска и сборка новых автомобилей — осуществляется на территории ОПП.

В процессе перезапуска линии на «ВИС-АВТО» была проведена тестовая окраска кузовов, которые успешно прошли испытания в камере соляного тумана в службе инжиниринга АВТОВАЗа. Технология окраски на ОПП практически идентична методике основного предприятия, включая процессы катафореза, промывки, сушки, шлифовки, нанесения мастики, грунта, эмали, лака и антикоррозийной обработки.

Возобновление работы ОПП позволяет снизить логистические затраты, расширить модельный ряд и улучшить качество мелкосерийной продукции. В настоящее время «ВИС-АВТО» осваивает сварку и окраску кузовов для LADA NIVA Sport, которые ранее производились на главном заводе. В будущем планируется наладить сборку автомобилей в рамках новых проектов АВТОВАЗа.