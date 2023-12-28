Российский шинный KAMA TYRES подвел итоги деятельности в зимний период 2024 в сегменте онлайн. Рейтинг покупательского спроса возглавили шины для квадроциклов КАМА QUADRO ATM, которые с прошлого года регулярно входят в топ-3 по популярности у российских автовладельцев. На втором и третьем местах расположились летние легковые модели Viatti.

«Спрос на летние модели начинает планомерно расти в зимнее время года. Тренд обусловлен тем, что автовладельцы предпочитают заранее готовиться к сезону и не спешить с выбором и покупкой комплекта при внезапном изменении погоды», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Самыми востребованными типоразмерами линейки шин для квадроциклов по итогам продаж зимой стали модели больших размеров: 27х9-12, 27х11-12 и 30х10-14.

Стоит отметить, что в России в целом наблюдается повышенный спрос на квадроциклы. По данным независимых экспертов, весной этого года спрос на новую технику увеличился на две трети, а вторичный рынок увеличился на почти половину. ATV-техника особенно востребована у любителей активного вида отдыха, в сельскохозяйственном сегменте и других направлениях.