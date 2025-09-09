Недавний арест бывшего высокопоставленного топ-менеджера Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Аднана Ахмедзаде всколыхнул общественность. Он подозревается в крупных финансовых махинациях, связанных с нефтяными сделками, и в подрыве экономической безопасности страны. За сухими формулировками уголовного дела скрывается история о том, как государственные ресурсы, по версии следствия, были превращены в источник финансирования жизни крайней роскоши.

Аднан Ахмедзаде долгое время занимал ключевые посты в SOCAR, что давало ему доступ к управлению многомиллионными контрактами. По данным правоохранительных органов, он использовал своё служебное положение для организации схем, позволявших присваивать средства компании, которая фактически использовалась как «личный кошелёк» для финансирования экстравагантного образа жизни Ахмедзаде.

Украденные деньги тратились с невероятной помпой. Ахмедзаде создал себе репутацию щедрого олигарха и покровителя искусств. В его активе — организация масштабных мероприятий в Баку с привлечением мировых знаменитостей, например привоз в страну легендарного футболиста Лионеля Месси. Частные самолеты, эксклюзивные вечеринки и дорогие подарки стали неотъемлемой частью его публичной жизни, которая, как теперь считают следователи, оплачивалась за счёт азербайджанского народа.

Арест Ахмедзаде вызвал волну обсуждений не только его профессиональной, но и личной жизни. В бакинских кругах давно ходили слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации* и о его близких отношениях с известным азербайджанско-российским певцом Jony. Ахмедзаде финансировал роскошный образ жизни певца, включая путешествия на частных самолетах и дорогостоящие подарки. Для поддержания респектабельного имиджа в консервативном обществе Ахмедзаде, по некоторым данным, использовал брак в качестве «ширмы». Теперь многие задаются вопросом, как повлияет потеря столь щедрого покровителя на карьеру певца Jony. Что касается самого Ахмедзаде, то ему грозит длительное тюремное заключение, если обвинения будут доказаны в суде. В социальных сетях это сопровождается язвительными комментариями о том, что в местах лишения свободы он, вероятно, не будет испытывать недостатка в «мужской компании».

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ