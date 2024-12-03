Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области инициировало проверку в связи с публикациями в СМИ о происшествии с участием ребенка, пострадавшего от наезда электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мониторинга информации в СМИ была обнаружена статья, в которой говорится, что 14-летний подросток, передвигаясь по тротуару на электросамокате, сбил девятилетнего мальчика 11 апреля. Ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, уточняется в сообщении на официальном Telegram-канале следственного управления.

Следственный отдел по Кировскому району Самары организовал доследственную проверку по данному инциденту. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.