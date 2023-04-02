В Самару стали прилетать самолёты, которые должны были приземлиться в Казани. Потому что у них аэропорт закрыли в целях безопасности.

В среду 28 августа с семи утра по московскому времени закрыли Международный аэропорт “Казань” имени Тукая . Об этом сообщает Росавиация и сам транспортный узел на своей странице в ТГ-канале. Приём и отправка воздушных судов приостановлены временно, по указанию органов управления воздушным движением. Закрытым казанский аэропорт будет оставаться до особого распоряжения.

Также сообщается, что авиапассажирами представители авиакомпаний и работники аэропорта проводят работу по информированию и разрешению разных ситуаций. Схемы поведения для таких случаев прописаны в Федеральными авиационных правилами (ФАП-82).

В Самару уже направили рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи, которые изначально должны были сесть в Казани. Как сообщают представители Росавиации – причина изменений в обеспечение безопасности: “Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет”, – говорится в сообщении госоргана.

А в Самаре ранее в целях безопасности отменили запуск трамваев по отремонтированной ветке, они должны были начать ездить со среды 28 августа. Также стало известно, что со 2 сентября изменится расписание речного транспорта.