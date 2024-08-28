Становятся известны новые факты по делу против российского аналитика-маркетолога, которого обвиняют в разглашении налоговой тайны и воздействии на критическую инфраструктуру таможни. Теперь под следствием могут оказаться лица, инициировавшие дело против Олега Русаковича. Преследование по наиболее значимому обвинению прекращено, а оставшиеся обвинения остаются неясными. Русакович и его адвокат Роман Яскин полагают, что дело могло быть сфабриковано с целью вымогательства крупной взятки. Это утверждение проверяют следователи антикоррупционного управления СКР и сотрудники ФСБ, уже допрашиваются обвиняемые и задержанные, об этом пишет издание Версия.

В 2024 году появились новые сведения о уголовном деле против российского аналитика и маркетолога Олега Русаковича. Его обвиняют в разглашении налоговой тайны и неправомерном воздействии на критическую IT-инфраструктуру таможни. Теперь в ходе следствия также подозревают лиц, возбудивших дело против него. Одно из ключевых обвинений было отклонено, в то время как другие обвинения еще не разъяснены. Сам Русакович и его адвокат Роман Яскин предполагают, что дело могло быть постановлено с целью вымогательства крупной взятки. По информации издания “Версия”, следователи из антикоррупционного подразделения СКР и ФСБ изучают эту версию, а в деле уже есть задержанные лица.

Сначала в 2022 году Олег Русакович оказался в центре скандала из-за своей деятельности в области инвестиций в недвижимость и на фондовом рынке. Ему были предъявлены обвинения в раскрытии налоговой тайны и нелегальном воздействии на критическую инфраструктуру таможни, включая вмешательство в информационную систему ФТС России и подделку служебных данных с 2018 по 2021 год. О нем в СМИ говорили как о “хакере”, который, по предположениям, участвовал в хакерской атаке на таможню в 2018 году. Помимо этого, ему были предъявлены обвинения во взяточничестве по отношению к должностным лицам таможни и легализации средств, якобы полученных от продажи конфиденциальных данных, на сумму 500 миллионов рублей.

В процессе расследования возникли серьезные трудности: отсутствуют реальные доказательства по ключевым эпизодам. Главный свидетель, бывший партнер Русаковича, программист по имени Шестеро, утверждает, что его допрос проходил под давлением и без присутствия адвоката. Суд отказался принимать его заявление в качестве доказательства, что стало дополнительной проблемой для обвинения. Адвокат Яскин подчеркивает, что информация, используемая Русаковичем в своих исследованиях, была доступна из открытых источников, что поднимает вопрос о его умысле раскрыть налоговую тайну.

Прокуратура столкнулась с трудностями в деле, так как до сих пор не удается предоставить убедительные доказательства против Русаковича. Следователи из антикоррупционного подразделения СКР и ФСБ продолжают проверять все обстоятельства дела, включая возможность фабрикации обвинений с целью вымогательства. В настоящее время обвинения против Русаковича остаются неопределенными.

Источник: Версия