Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, подозреваемых в хищении более 345 миллионов рублей, выделенных на проектирование жилого строительства. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, фигуранты дела — в том числе генеральный директор некоммерческого фонда, созданного для развития жилищного строительства — заключили фиктивные договоры с коммерческой компанией на разработку проектной документации для строительства многоквартирных домов в Красноглинском районе Самары и Красноярском районе области. В представленных документах были намеренно завышены объёмы будущего жилья.

На основании этих ложных данных из регионального бюджета была выделена субсидия свыше 345 млн рублей, которая была переведена в уставной капитал дочерней структуры фонда. Далее преступники оформили внутригрупповые займы и обналичили средства, потратив их не по назначению. В настоящее время следователи устанавливают всех причастных к афере.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию в своём Telegram-канале, заявив: «Работа по делу будет продолжена». Расследование находится на контроле региональных властей.