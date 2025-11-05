Компания уже пятый год является партнером проекта, организованного Росприроднадзором. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды.

Прием заявок на конкурс уже стартовал и продлится до 01 апреля 2026 г. Участвовать могут дети и молодежь из России и других стран. На конкурс принимаются творческие работы – видеоролики, анимация, фотографии и рисунки. Проект включает 13 номинаций – как индивидуальных, так и командных. Итоги будут подведены в 2026 году.

За годы существования премия объединила более 320 тысяч детей и взрослых из 95 государств и всех регионов России, неравнодушных к вопросам экологии и защиты животных. Более 150 российских вузов предоставляют победителям и призерам дополнительные баллы при поступлении и возможность бесплатного обучения. Ежегодно сотни участников проекта получают путевки во Всероссийские детские центры «Орленок» на Черном море, «Океан» на Японском море, а также в исследовательский лагерь на Байкале. Кроме того, семьи-победители награждаются отдыхом в Гранд-отеле «Жемчужина» в Сочи.