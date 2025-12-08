Общество

АО «РНГ» помогло селу Беченча в Якутии 2026-01-20 13:13



Компания доставила жителям дизельное топливо для аварийных генераторов. С просьбой о помощи к руководству АО «РНГ» обратился Глава Беченчинского наслега. В селе Беченча Ленского района Республики Саха (Якутия) произошло аварийное отключение электроснабжения. В течение нескольких дней, пока шли восстановительные работы, жителям села пришлось пользоваться аварийными дизельными генераторами. АО «РНГ» направило пострадавшему населенному пункту 1,4 тонны дизельного топлива типа «Арктика». Поддержка жителей в районах присутствия АО «РНГ» остается одним из приоритетов социальной политики Компании.

