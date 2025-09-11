Компания оказала содействие Региональному техническому колледжу города Мирного Республики Саха (Якутия) в организации городского квеста для студентов «Профессионал идущий». Учебное заведение первым среди колледжей республики открыло серию мероприятий, посвященных юбилею системы среднего профессионального образования в России.

В квесте соревновались 13 команд. Увлекательная игра, направленная на знакомство первокурсников с историей добывающей промышленности г. Мирного, стартовала на площадке перед офисом АО «РНГ». За отведенное время студентам предстояло пройти по заданному маршруту, успешно выполняя предложенные задания. Победу одержали ребята из команды «ТНТ», получающие специальность «горный техник-технолог».

АО «РНГ» и Региональный технический колледж в г. Мирном регулярно проводят совместные мероприятия. Специалисты предприятия делятся опытом со студентами, участвуют в конкурсах профессионального мастерства в качестве экспертов, проводят лекции и экскурсии на месторождение. Руководство колледжа поблагодарило Компанию за поддержку квеста и высоко оценило вклад АО «РНГ» в успешную реализацию образовательных проектов.