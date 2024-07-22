В рамках сотрудничества с Российским Красным Крестом (РКК) компания направит 2 млн рублей на оказание поддержки пострадавшим от обстрелов в приграничных регионах страны.

На выделенные средства общественная организация закупит товары первой необходимости: одежду, продуктовые наборы и средства гигиены. Гуманитарную помощь затем передадут жителям Курской области и других областей приграничья, находящихся в зоне ЧС.

Ранее в рамках соглашения между АО «РНГ» и РКК была оказана поддержка жителям Намского района Якутии, попавшим в зону подтоплений. Пострадавшим в короткие сроки были доставлены наборы с вещами первой необходимости.