АО «РНГ» окажет помощь жителям Курской области2024-08-16 12:25
В рамках сотрудничества с Российским Красным Крестом (РКК) компания направит 2 млн рублей на оказание поддержки пострадавшим от обстрелов в приграничных регионах страны.
На выделенные средства общественная организация закупит товары первой необходимости: одежду, продуктовые наборы и средства гигиены. Гуманитарную помощь затем передадут жителям Курской области и других областей приграничья, находящихся в зоне ЧС.
Ранее в рамках соглашения между АО «РНГ» и РКК была оказана поддержка жителям Намского района Якутии, попавшим в зону подтоплений. Пострадавшим в короткие сроки были доставлены наборы с вещами первой необходимости.
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