В рамках проекта «День балета» 1 ноября в 18:00 по московскому времени (19:00 по самарскому времени) в сообществе ВКонтакте Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича «Шостакович Опера Балет» пройдет онлайн-трансляция грандиозного гала-концерта звезд балета, приуроченного к 135-летию Вацлава Нижинского и посвященного выдающемуся меценату Сергею Дягилеву.

Программа объединила ведущих солистов Большого, Мариинского и Михайловского театров на сцене «Шостакович Опера Балет», которые исполнили ключевые произведения из репертуара «Русских сезонов», знаменовавших собой переломный момент в истории мирового балета.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Организатор — АНО «Продюсерский центр “Открытое искусство“». Партнером проекта выступает Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича — «Шостакович Опера Балет».

Трансляция позволит зрителям со всей страны стать свидетелями этого уникального события.

Дягилев, организовавший «Русские сезоны» в Париже в 1909 году, стал проводником новой эстетики в европейский театр. Его проекты объединили талантливых хореографов, композиторов и художников, включая Михаила Фокина, Игоря Стравинского и Леона Бакста. Именно благодаря Дягилеву публика впервые увидела такие балеты, как «Шехеразада» (1910), «Жар-птица» (1910) и «Петрушка» (1911), которые произвели революцию в музыкально-театральных формах, объединив хореографические новшества с яркими сценографическими решениями. Влияние Дягилева ощущалось далеко за пределами Парижа, распространяясь на театры Европы и Америки, где его труппа ставила русскую культуру на мировую сцену.

Программа гала-концерта состоит из фрагментов балетных спектаклей и балетов-миниатюр Дягилевских сезонов, включая «Видение розы» Михаила Фокина, одного из самых ярких спектаклей, впервые представленных труппой Дягилева в 1911 году. Эта миниатюра, навеянная стихотворением Теофиля Готье, сочетает техническое мастерство и поэтическую выразительность танца. В Самаре его исполнят солисты Большого театра Анна Тихомирова и Денис Захаров.

Еще одним запоминающимся произведением программы станет па-де-де из балета «Жар-Птица» — шедевра Игоря Стравинского и Михаила Фокина, который увидел свет в 1910 году. Эта постановка стала символом синтеза русских фольклорных мотивов с новаторской музыкальной и хореографической формой. Солисты Михайловского театра Ирина Перрен и Марат Шемиунов перенесут зрителей в мир этой сказочной истории.

Особое внимание в программе уделено «Голубому экспрессу» (1924) — одному из последних значительных экспериментов Дягилева, созданному на музыку Дариуса Мийо. Этот балет стал попыткой осмыслить темпы современной жизни, выраженные в динамичной хореографии и яркой сценографии. Исполнителями этого произведения выступят так же Ирина Перрен и Марат Шемиунов.

Кроме того, в программе гала-концерта представлены другие знаковые произведения из репертуара «Русских сезонов». Зрители смогут увидеть легендарную «Шехеразаду» (1910) — феерическое сочетание восточных мотивов и яркой хореографии Михаила Фокина на музыку Николая Римского-Корсакова, а также воздушную и лиричную «Шопениану» (1908), ставшую гимном романтическому балету. «Петрушка» (1911), с его драматургической глубиной и музыкальной экспрессией Стравинского, по-прежнему остается одним из величайших примеров сценического искусства ХХ века. Не обойдут вниманием и миниатюру «Лебедь» (1907), которая стала знаковой в карьере Анны Павловой, и «Послеполуденный отдых Фавна» (1912), воплотивший импрессионистские идеи в хореографии Вацлава Нижинского.

Также в знак уважения к традициям балета XIX века в программе представлены фрагменты из «Жизели» Адольфа Адана и «Талисмана» Рикардо Дриго — эти постановки, сыгравшие важную роль в формировании классического наследия, были высоко оценены самим Дягилевым и оказали влияние на его художественный вкус. Балеты исполнят солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров.