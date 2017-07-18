Автоновости

Как проверить дворник во время покупки? 2017-07-06 20:05



В плохую погоду, когда обзор дороги ограничен, как нельзя более кстати придутся щетки стеклоочистителя для Chevrolet Cruze . С их помощью можно отлично очистить лобовое стекло от потоков воды и грязи, и избежать серьезной опасности, вызванной слабой видимостью.



Для того, чтобы дворники оказались эффективными, их необходимо правильно подобрать и установить на свой автомобиль. Не последнюю роль при этом играет работоспособность выбранной вами модели, и для того, чтобы убедиться в ней, эти атрибуты желательно проверить непосредственно при покупке. При этом следует учесть соответствие щеток параметрам автотранспортного средства, для которого они предназначены, по размерам и форме, убедиться в том, что вид крепления вам подходит, и непременно ознакомиться с информацией на упаковке.



Поскольку геометрические формы современного автотранспорта заметно отличаются от того, что был выпущен в прошлом, ХХ веке, став более округлыми и обтекаемыми, то учитывайте и изменения в геометрии ветрового стекла. Именно поэтому стеклоочистители тоже являются выпуклыми, отчего не подойдут старым автомобилям с ровными стеклами.



Вследствие этого разумным решением будет внимательное рассмотрение выбранной вами модели щеток на предмет того, прямые они или же изогнутые.



Не следует сбрасывать со счетов и важность такого параметра, как размер щеточек, иначе вы рискуете ошибиться и приобрести изделие, которое будет несовместимо с вашим авто. Для этого вам нужно заранее вымерять длину обоих элементов, которые изначально были установлены на транспортном средстве, и записать их размеры. Покупая щетки, вам достаточно будет сверить их длину с той, которая вам нужна.



Благодаря этому вы сможете подобрать оптимальные изделия, не опасаясь, что они окажутся слишком большими или, наоборот, маленькими. В первом случае они цеплялись бы друг за друга, а во втором не захватывали бы всю поверхность стекла, оставляя грязные участки.



Сверившись с размерами и конфигурацией аксессуаров, займитесь изучением креплений, которыми они оснащены, поскольку те могут быть самых разных видов, и не соответствовать тем, которыми оборудован ваш автомобиль. Они бывают крючкообразными, кнопочными, замковидными, боковыми (в виде штыря или зажима), верхними и т.д. Наиболее популярными являются крючкообразные крепления, но это не значит, что вам нужны именно такие.



Последний аспект проверки – ознакомление со сведениями о товаре, указанными на упаковке. Там обязательно должно быть указано соответствие изделия модели вашего авто, поскольку в противном случае маловероятно, что они будут с ним совместимы.

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