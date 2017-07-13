АвтоВАЗ в текущем году уменьшит численность сотрудников на шесть тысяч человек. Об этом рассказал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич на совещании по вопросам развития компании. По его словам, в 2018 году будут сокращены еще 2,2 тыс. человек.

Позднее АвтоВАЗ сообщил, что в части сокращения персонала, ПАО «АВТОВАЗ» официально подтверждает информацию, объявленную в феврале текущего года, по сокращению 740 человек, не занятых в основном производстве. В настоящее время у Компании нет планов по увеличению данного числа сотрудников.

Сегодня ПАО «АВТОВАЗ», напротив, впервые за последние годы начал приём персонала – 150 молодых рабочих были приняты на линию B0, 180 талантливых инженеров присоединятся до конца года к команде Инжиниринга предприятия.

Одновременно реализуются пенсионная программа с корпоративными выплатами сотрудникам, принявшим решение уйти на пенсию, а также программа поддержки персонала, переходящего к другим работодателям, сообщает сайт tlt1.ru

Как уточняет Коммерсант, АвтоВАЗ планировал сокращение 2% персонала, не занятых в основной производственной деятельности. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал сокращения на АвтоВАЗе «косметической настройкой».