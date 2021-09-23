Эксперты шинного центра Shina.su провели комплексное тестирование зимних шипованных Viatti Brina Nordico типоразмера 205/55R16, выпускаемых на производственных мощностях KAMA TYRES. Тест-драйв включал в себя ледовые испытания, оценку акустического комфорта, управляемости при перестроении и выполнении экстренного маневра и другие. Эксперты высоко оценили эксплуатационные характеристики модели.

Зимние шипованные шины Viatti Brina Nordico 205/55R16 были установлены на автомобиль C-класса KIA Ceed 2014 года выпуска. Шиномонтаж и балансировка были произведены в сертифицированном центре специалистами автосервиса Shina.su. Шины были отбалансированы минимальным количеством корректировочных грузов (35-50 грамм на 1 колесо).

Оценка шиномонтажа колес – «отлично».

Оценка балансировки – «хорошо».

Глубина протектора – 8 мм.

Условия эксплуатации

Тестовый пробег составил 1700 км. Температура на улице варьировалась от +2 до -15 °C.Испытания проходили на различных дорожных покрытиях: сухой и мокрый асфальт, заледенелая и заснеженная дорога.Места тестирования: мегаполис с качественным асфальтом, маленький город с дорогами среднего и низкого качества, трасса, проселочные дороги без твердого покрытия.

Ледовый тест. Ключевыми характеристиками в этом испытании стали время разгона со скорости 5 км/ч до 60 км/ч, а также длина тормозного путь при экстренном торможении на обледенелом дорожном покрытии.

Время разгона – 6,2 секунды.

Длина тормозного пути – 15 метров.

Общая оценка – «хорошо».

Управляемость

В ходе испытаний эксперты оценили курсовую устойчивость Viatti Brina Nordico.

При движении по обледенелой дороге шины показали достаточно точный ответ с уверенной обратной реакцией без резких неожиданных срывов в скольжение. При выполнении экстремального маневра шины Viatti Brina Nordico также показали себя достойно: достаточно предсказуемое поведение без срывов с боковой занос. Самую высокую оценку шины получили в испытании с ездой на дороге с шугой (снежной кашей). Модель продемонстрировала надежное управление и хорошее торможение на сложной поверхности.

Акустический комфорт

Эксперты также по достоинству оценили комфорт езды с Viatti Brina Nordico. Особое расположение шашек протектора со сдвигом по продольной оси обеспечило дополнительную защиту от шума.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТ-ДРАЙВА

По итогам испытаний Viatti Brina Nordico эксперты Shina.su уверенно рекомендуют данные шины для умеренно агрессивного вождения в условиях города и на средне заснеженном бездорожье.

О модели

Зимние шипованные Viatti Brina Nordico сконструированы с учетом специфики отечественного климата и географии. Шины обеспечивают комфортное и безопасное движение на зимних дорогах при любых погодных условиях, от глубоких заморозков до незапланированной оттепели. Скошенные шашки в плечевой зоне протектора улучшают сопротивление слашплэнингу (скольжению по слякоти и снежной каше).

Шина эффективнее разрезает слякоть и вытесняет ее из пятна контакта с дорогой. Асимметричный рисунок протектора с увеличенным количеством шашек и оптимально просчитанной схемой расстановки шипов обеспечивает наилучшее сцепление на зимней дороге, износостойкость и снижение уровня шума. Повышенная эластичность протектора, а также ламели, часто расположенные по всей его ширине, улучшают сцепление шины как на льду и укатанном снегу, так и на мокрой дорожной поверхности.

Благодаря технологии VRF шины адаптируются под дорожное покрытие, поглощает удары при преодолении неровностей, позволяет уверенно проходить скоростные повороты. В ассортименте линейки представлены модели с посадочным диаметром от R13 до R18.

Источник: https://car.ru/news/automobili/100225-test-viatti-brina-nordico-v-gorode-i-po-bezdorozhyu/