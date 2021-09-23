Эксперты уверенно рекомендуют Viatti Brina Nordico для умеренно агрессивного вождения в условиях города2021-09-28 19:57
Эксперты шинного центра Shina.su провели комплексное тестирование зимних шипованных Viatti Brina Nordico типоразмера 205/55R16, выпускаемых на производственных мощностях KAMA TYRES. Тест-драйв включал в себя ледовые испытания, оценку акустического комфорта, управляемости при перестроении и выполнении экстренного маневра и другие. Эксперты высоко оценили эксплуатационные характеристики модели.
Зимние шипованные шины Viatti Brina Nordico 205/55R16 были установлены на автомобиль C-класса KIA Ceed 2014 года выпуска. Шиномонтаж и балансировка были произведены в сертифицированном центре специалистами автосервиса Shina.su. Шины были отбалансированы минимальным количеством корректировочных грузов (35-50 грамм на 1 колесо).
Условия эксплуатации
Тестовый пробег составил 1700 км. Температура на улице варьировалась от +2 до -15 °C.Испытания проходили на различных дорожных покрытиях: сухой и мокрый асфальт, заледенелая и заснеженная дорога.Места тестирования: мегаполис с качественным асфальтом, маленький город с дорогами среднего и низкого качества, трасса, проселочные дороги без твердого покрытия.
Управляемость
В ходе испытаний эксперты оценили курсовую устойчивость Viatti Brina Nordico.
Акустический комфорт
Эксперты также по достоинству оценили комфорт езды с Viatti Brina Nordico. Особое расположение шашек протектора со сдвигом по продольной оси обеспечило дополнительную защиту от шума.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТ-ДРАЙВА
По итогам испытаний Viatti Brina Nordico эксперты Shina.su уверенно рекомендуют данные шины для умеренно агрессивного вождения в условиях города и на средне заснеженном бездорожье.
О модели
Шина эффективнее разрезает слякоть и вытесняет ее из пятна контакта с дорогой. Асимметричный рисунок протектора с увеличенным количеством шашек и оптимально просчитанной схемой расстановки шипов обеспечивает наилучшее сцепление на зимней дороге, износостойкость и снижение уровня шума. Повышенная эластичность протектора, а также ламели, часто расположенные по всей его ширине, улучшают сцепление шины как на льду и укатанном снегу, так и на мокрой дорожной поверхности.
Благодаря технологии VRF шины адаптируются под дорожное покрытие, поглощает удары при преодолении неровностей, позволяет уверенно проходить скоростные повороты. В ассортименте линейки представлены модели с посадочным диаметром от R13 до R18.
Источник: https://car.ru/news/automobili/100225-test-viatti-brina-nordico-v-gorode-i-po-bezdorozhyu/
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