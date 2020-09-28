Компания «Интерлизинг» предлагает автомобили Volkswagen Crafter в лизинг на специальных условиях. Скидка может составить до 15,5% на автомобили 2019 года и до 13,5% на автомобили 2020 года. Дополнительную выгоду в размере до 150 000 рублей юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить при условии сдачи автомобиля в Trade-In. Акция распространяется на автомобили, переданные в эксплуатацию до 31 октября 2020 года. ‬

Так при покупке в лизинг Volkswagen Crafter 2019 года выпуска стоимость автомобиля с учетом скидки составит 2 438 416 рублей. При авансе в размере 10% и сроке договора 3 года ежемесячный платеж будет равняться 81 420 тыс. рублей.

Предложение действует до 31 октября 2020 года и не является публичной офертой. Расчеты могу отличаться в зависимости от комплектации автомобиля. ‬

Для клиентов компании «Интерлизинг» доступны гибкие условия лизинга. Так в рамках программы «Экспресс» можно профинансировать сделку до 35 млн рублей, получив предварительное решение в течении часа. Или же приобрести предмет лизинга до 150 млн рублей по программе «Стандарт». Для клиентов «Интерлизинга» также доступна программа «Без оценки финансового состояния», в рамках которой можно провести сделку до 20 млн рублей.

Оставить заявку и получить расчет платежей можно на сайте ileasing.ru или по телефону 8 (800) 550 06 06. ‬‬

О компании «Интерлизинг»

Компания «Интерлизинг» – одна из крупнейших лизинговых компаний России. Более 20 лет занимает лидирующие позиции в сегментах лизинга легкового и грузового автотранспорта, строительной техники, а также сельскохозяйственной техники, машиностроительного и металлообрабатывающего оборудования.

Офисы компании находятся в 22 городах России: Санкт-Петербург, Москва, Уфа, Нижний Новгород, Самара, Казань, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Тюмень, Сургут, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Омск, Воронеж, Челябинск, Барнаул, Ставрополь, Новокузнецк, Вологда.

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