Бескамерные шины KAMA TRAIL разработаны для легковых автоприцепов. Они предназначены для эксплуатации на дорогах с усовершенствованным капитальным и облегченным покрытием, а также переходном покрытии. KAMA TRAIL имеет дорожный рисунок протектора и не теряет свои эксплуатационные свойства при температуре от –10°С до +55°С.

Шины выпускаются на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. KAMA TRAIL имеет индекс нагрузки 79 (437 кг), категорию скорости N (140 км/ч) и маркировку M+S. Это позволяет применять шины при небольших заморозках и в условиях мягких зим.

Модель обладает рядом уникальных характеристик и конструкционных особенностей. Они делают шину оптимальным решением для комплектации легковых прицепов. Во-первых, эффективно отводить воду из пятна контакта позволяет кольцевая дренажная система. Рисунок протектора состоит из трех кольцевых канавок U-образной формы и имеет симметричную ненаправленную конструкцию.

Во-вторых, надежную устойчивость прицепа в поперечном направлении как на мокрой, так и на сухой поверхности дороги обеспечивает центральная зона, оснащенная двумя кольцевыми блоками. Эта особенность также помогает сохранить четкую траекторию движения за автомобилем.

В-третьих, эффективно отводить воду в пятне контакта от центральной части наружу помогают поперечные канавки, которые оптимально распределены по всей окружности шины.

В-четвертых, наружные блоки шашек рисунка протектора эффективно работают под максимальной нагрузкой.

«По данным «АВТОСТАТ», парк прицепов за прошедшие 10 лет увеличился как в абсолютном, так и в долевом выражении. Если на начало 2009 года он насчитывал 2 млн единиц, то на 1 января 2019 года – около 3,3 млн. Также увеличилась его доля в российском парке ТС – с 4,7% до 5,7%. Пропорционально этому растет спрос и на шины для этой категории транспорта, поэтому, уверены, новинка будет востребована у владельцев легковых прицепов. Линейку KAMA TRAIL отличает надежность и прочность конструкции, модель приспособлена к российским условиям эксплуатации», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

В серийном производстве KAMA TRAIL представлена в типоразмере 165/70R13.