Эксперты Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES подвели итоги оптовых продаж зимних шин Viatti в период с марта по сентябрь 2020 года. В результате в этом году шипуемых шин для легковых автомобилей реализовано 75% от всех продаж, а в сегменте SUV – 69%.

Однако эксперты стали наблюдать снижение спроса на шипуемые шины. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года доли продаж легковых и SUV-моделей шипуемых шин Viatti составляли 81% и 75% соответственно. Нешипуемые шины тем временем стали набирать популярность. В марте-сентябре текущего года доли продаж легковых и SUV-моделей шин увеличились на 6% по сравнению с 2019 годом.

Несмотря на повышение спроса на «липучку» среди лидеров продаж зимних шин Viatti по данным KAMA TYRES за период март-сентябрь 2020 года – только шипованные шины. Первое место занимает зимняя легковая Viatti Brina Nordico в типоразмере 185/65 R15 – 16% от общих продаж в сегменте. В сегменте SUV наибольшим спросом пользуется модель для внедорожников и кроссоверов Viatti Bosco Nordico в типоразмере 215/65 R16 с долей 15% в структуре продаж.

«Результаты продаж оптового сезона 2020 показали увеличение спроса на зимние шины Viatti высокого посадочного диаметра. Так, растут показатели реализации моделей 16-18 дюймов. Еще один тренд: из-за изменения структуры автомобильного рынка – по данным «АВТОСТАТ» больше всего в нашей стране продается автомобилей сегмента SUV – все большей популярностью пользуются шины для внедорожников и кроссоверов», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Легковые и легкогрузовые шины Viatti соответствуют стандартам мирового уровня. Шины устанавливают на автомобили на российских заводах Ford, Volkswagen и Skoda. В настоящее время на рынке представлено 9 линеек шин, это около 200 товарных позиций. Шины Viatti отличаются выгодным соотношением цены и качества в своем сегменте, обеспечивая комфортное вождение при любой погоде.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/