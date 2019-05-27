Шинный комплекс KAMA TYRES рассказал федеральному изданию «Комсомольская правда» о том, как правильно выбирать летние шины и как хранить зимние, чтобы они прослужили не один сезон.

Для того, чтобы правильно подобрать новые летние шины, необходимо определиться с типоразмером, рисунком протектора и учесть условия эксплуатации автомобиля. При выборе типоразмера эффективнее следовать рекомендациям производителя. Так, например, при установке шин и дисков большего диаметра, повышается нагрузка на подвеску. При установке шин и дисков меньшего диаметра – клиренс автомобиля сокращается, возрастает вероятность того, что днище будет задевать за неровности на дороге.

В сфере шинного производства существует три типа рисунка протектора: ненаправленный симметричный или «классический»; направленный симметричный; асимметричный. Первый тип подходит для любителей спокойной и плавной езды, второй – обладает высокой курсовой устойчивостью, сцеплением и самой большой площадью соприкосновения с дорогой, третий – сочетает в себе преимущества двух предыдущих типов.

«В модельном ряде бренда Viatti представлены шины как для городских условий, так и автомобилей, передвигающихся в основном по бездорожью и категории SUV. Наша продукция отвечает всем требованиям и сохраняет отличные сцепные свойства в разных погодных условиях, обеспечивает комфорт, безопасность и уверенность на дороге, а также отличается выгодным соотношением цены и качества в своем сегменте», – рассказывает Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Для применения в мегаполисах и при движении по автомагистралям в ассортименте компании представлена Viatti Strada Asimmetrico. Модель спроектирована с учетом особенностей российских дорог и станет оптимальным вариантом для комплектации «городского» автомобиля. Даже при высоких скоростях нагрузка на шину будет максимально равномерной, а движение – устойчивым. Если у вас внедорожник или кроссовер, то стоит рассмотреть Viatti Bosco A/T – продукт, сочетающий в себе надежность и удобное уверенное вождение при значительных динамических нагрузках.

Модель обеспечивает сохранение высокой скорости как на поворотах, так и при движении по прямой, отличается высокой проходимостью. Шина специально сконструирована для автомобилей категории SUV.

При смене зимних шин на летние прежде всего необходимо ориентироваться на погодные условия. Следует подождать, пока среднесуточная температура достигнет показателя +7°C, растает снег и лёд. Порог в +10°C допустим в том случае, если на автомобиль установлена нешипуемая шина. После шиномонтажа рекомендуется проверить давление в шинах.

Зимние шины необходимо хранить в сухом и хорошо проветриваемом помещении, соблюдать расстояние от отопительных приборов – 1 метр. Допустим температурный диапазон от -30°С до плюс +35°С. Место хранения должно быть ровным: например, стеллажи, поддоны, пол. Предварительно очистите протектор от грязи и инородных предметов. Раз в месяц переворачивайте шины, меняя зону опоры.

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Торговый дом «Кама» является генеральный дистрибьютор продукции шинного комплекса KAMA TYRES.

Источник: https://www.tver.kp.ru/daily/26972/4029701/