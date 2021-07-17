Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES представил новую линейку легковых шин KAMA GRANT с дорожным рисунком протектора. Эти шины созданы для поездок по усовершенствованным капитальным и облегченным покрытиям без снежного покрова при температуре воздуха от +2 до +55 ℃.

«В основе конструкции KAMA GRANT – технологии, применяемые в линейке КАМА 365, модели которой относятся к категории всесезонного использования, для эксплуатации при температурах до -10 ℃. Так, новинка была спроектирована в результате реализации проекта, связанного с омологацией данных шин на комплектацию АВТОВАЗ. Для выполнения всех жестких требований автопроизводителя были внесены ряд изменений в конструкцию КАМА 365 и разработана отдельная линейка под собственным наименованием GRANT среди особенностей которой: применение резиновой смеси протектора для дорожных (летних) моделей, с высоким уровнем сцепления, позволяющей обеспечить все требования автозавода к характеристикам шин, а также создать условия для безопасной и комфортной эксплуатации при положительных температурах окружающей среды. Разработанные модели успешно прошли все испытания и были приняты на комплектацию автомобилей LADA GRANTA», – отметил Марат Хафизов, и.о. исполнительного директора ООО «НТЦ «Кама».

Преимущества дизайна рисунка протектора КАМА GRANT:

Эффективный отвод воды из пятна контакта шины с дорогой в условиях дождя обеспечивают центральные кольцевые канавки

Тяговые характеристики при разгоне и тормозные свойства на любом типе твёрдого дорожного покрытия обеспечивают волнообразные поперечные канавки

Высокая степень самоочищаемости от грязи достигается благодаря оптимальным углам наклона стенок и объема канавки

Эффективное сцепление шины с дорожной поверхностью для обеспечения динамичного разгона и торможения обеспечивает большое количество ламелей

Высокий уровень устойчивости и управляемости при прямолинейном движении и скоростном маневрировании стало возможным благодаря усилению блоков рисунка протектора в центральных и боковых рядах

Низкий уровень шума при качении шины достигается за счет смещения сторон рисунка протектора относительно друг друга и применения набора элементов рисунка различной ширины по окружности шины

Шины KAMA GRANT представлена в типоразмерах 175/65R14 и 185/60R14. Они имеют индексы несущей способности и категории скорости 82H (грузоподъемность шины – до 475 кг; скоростные ограничения использования – до 210 км/ч).

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/