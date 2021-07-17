Легковые шины KAMA GRANT от KAMA TYRES устанавливают на автомобили LADA2021-07-22 10:11
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES представил новую линейку легковых шин KAMA GRANT с дорожным рисунком протектора. Эти шины созданы для поездок по усовершенствованным капитальным и облегченным покрытиям без снежного покрова при температуре воздуха от +2 до +55 ℃.
«В основе конструкции KAMA GRANT – технологии, применяемые в линейке КАМА 365, модели которой относятся к категории всесезонного использования, для эксплуатации при температурах до -10 ℃. Так, новинка была спроектирована в результате реализации проекта, связанного с омологацией данных шин на комплектацию АВТОВАЗ. Для выполнения всех жестких требований автопроизводителя были внесены ряд изменений в конструкцию КАМА 365 и разработана отдельная линейка под собственным наименованием GRANT среди особенностей которой: применение резиновой смеси протектора для дорожных (летних) моделей, с высоким уровнем сцепления, позволяющей обеспечить все требования автозавода к характеристикам шин, а также создать условия для безопасной и комфортной эксплуатации при положительных температурах окружающей среды. Разработанные модели успешно прошли все испытания и были приняты на комплектацию автомобилей LADA GRANTA», – отметил Марат Хафизов, и.о. исполнительного директора ООО «НТЦ «Кама».
Преимущества дизайна рисунка протектора КАМА GRANT:
Шины KAMA GRANT представлена в типоразмерах 175/65R14 и 185/60R14. Они имеют индексы несущей способности и категории скорости 82H (грузоподъемность шины – до 475 кг; скоростные ограничения использования – до 210 км/ч).
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
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