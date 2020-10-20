KAMA TYRES увеличивает количество точек продаж на рынке e-commerce2020-10-26 19:14
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES продолжает расширять сотрудничество с маркетплейсами. Список присутствия продукции официального интернет-магазина KAMATYRES.SHOP пополнился новыми площадками – Pulscen.ru, Blizko.ru и Vsekolesa.ru.
Теперь легковые, легкогрузовые, грузовые, цельнометаллокордные, индустриальные и восстановленные шины производства KAMA TYRES доступны аудитории маркетплейсов напрямую от производителя. В дополнение к шинам брендовViatti, KAMA, KAMA PRO, KAMARETREAD на торговых площадках будут представлены моторные масла «Татнефть», сверхкомплектные ободные ленты и камеры.
«Наш интернет-магазин уже представлен на Яндекс.Маркет. Расширение списка партнеров, сотрудничество с Pulscen.ru, Blizko.ru, Vsekolesa.ru, – это новые каналы продаж, новая аудитория и покупатели продукции KAMA TYRES. Мы и дальше планируем развивать бизнес на рынке e-commerce. Так, в ближайшее время состоится открытие виртуальной витрины на OZON», – комментирует Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».
400 товарных позиций представлены в каталоге KAMATYRES.SHOP, которые доступны как физическим, так и юридическим лицам. Оптовым покупателям интернет-магазин предлагает особые условия покупки.
Продавец – ООО «Торговый дом «Кама», ОГРН 1021602510533.
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
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