Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES продолжает расширять сотрудничество с маркетплейсами. Список присутствия продукции официального интернет-магазина KAMATYRES.SHOP пополнился новыми площадками – Pulscen.ru, Blizko.ru и Vsekolesa.ru.

Теперь легковые, легкогрузовые, грузовые, цельнометаллокордные, индустриальные и восстановленные шины производства KAMA TYRES доступны аудитории маркетплейсов напрямую от производителя. В дополнение к шинам брендовViatti, KAMA, KAMA PRO, KAMARETREAD на торговых площадках будут представлены моторные масла «Татнефть», сверхкомплектные ободные ленты и камеры.

«Наш интернет-магазин уже представлен на Яндекс.Маркет. Расширение списка партнеров, сотрудничество с Pulscen.ru, Blizko.ru, Vsekolesa.ru, – это новые каналы продаж, новая аудитория и покупатели продукции KAMA TYRES. Мы и дальше планируем развивать бизнес на рынке e-commerce. Так, в ближайшее время состоится открытие виртуальной витрины на OZON», – комментирует Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

400 товарных позиций представлены в каталоге KAMATYRES.SHOP, которые доступны как физическим, так и юридическим лицам. Оптовым покупателям интернет-магазин предлагает особые условия покупки.

Продавец – ООО «Торговый дом «Кама», ОГРН 1021602510533.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/