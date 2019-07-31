Российский гигант АвтоВАЗ вывел на рынок вторую битопливную модель. Речь идет о Lada Largus CNG. Битопливная новинка способна покорить общий пробег свыше тысячи километров. Такой результат достижим при полном баке бензина и заправленном баллоне метаном. Уже сейчас можно купить ларгус в Тольятти .

В модельной линейке производителя битопливная Vesta появилась в середине 2017 года. Под капотом скрывается 1,6-литровый силовой агрегат. Работа на бензине позволяет получить 106 лошадиных сил мощности, а на метане – 98. В паре с мотором работает механическая трансмиссия. Минимальный ценник равен 694 900 рублей. Цена включает государственные субсидии размером 115 тысяч рублей.

Покупателям новинки предложили больше выбора. Под капотом, правда, уже знакомый безальтернативный 16-клапаннный силовой агрегат. Таким оснащается и битопливная Vesta. Доступны три кузова: фургон, пятиместные версии универсал и Cross. Получить семиместный салон не получится, расположение газового баллона не позволяет. Его объем равен 90 литров, вмещая 22 кубометра сжатого природного газа.

Стартовый ценник Ларгуса на газу – 728 300 рублей. Покупка универсала доступна от 753 900 рублей, а Cross-версию минимально оценили в 813 400 рублей. Госсубсидии уже учтены.

В настоящее время на территории Российской Федераций действует более 400 точек, где можно заправиться метаном.