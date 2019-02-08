LADA расширяет линейку двухтопливных автомобилей и представляет LADA Largus CNG – практичный универсал, который может работать как на бензине, так и на природном газе метане. Газобаллонное оборудование устанавливается на легкие коммерческие и 5-местные пассажирские версии семейства LADA Largus: фургон, 5-местный универсал и версию LADA Largus Cross. Использование метана позволяет в три раза сократить затраты на топливо, повышает ресурс мотора и экологичность автомобиля.

Фургон LADA Largus CNG – выгодное предложение для малого и среднего бизнеса. Газовый баллон расположен за перегородкой, отделяющей кабину от кузова, благодаря чему обеспечивается большой объем грузового отсека – 2225 л. Автомобиль выпускается в комплектации Norma с пакетом Comfort, и стоит от 728 300 рублей*. В состав комплектации входят две подушки безопасности, противотуманные фары, сиденье водителя с поясничной поддержкой и регулировкой по высоте, подогрев сидений, кондиционер, аудиосистема. Как и все фургоны LADA Largus, газобаллонный автомобиль оснащается практичными бамперами из черного пластика.

Начальная стоимость пятиместного универсала LADA Largus CNG в комплектации Norma с пакетом Comfort – от 753 900 рублей*. Автомобиль оснащен двумя подушками безопасности, кондиционером, подогревом передних сидений, аудиосистемой с 2 динамиками, штампованными дисками колес диаметром 15 дюймов, рейлингами на крыше. Предусмотрена возможность выбора между двумя вариантами внутренней отделки – черный Carbon или светло-серый Tropic. Пятиместный LADA Largus CNG в исполнении Luxe стоит от 774 900 рублей*. Состав комплектации дополнен такими опциями, как сиденье водителя с поясничной поддержкой и регулировкой по высоте, электропривод и обогрев зеркал, парктроник, бортовой компьютер, электростеклоподъемники задних дверей. Кроме того, аудиосистема оснащается 4 динамиками, а к двум возможным цветовым решениям в интерьере добавлен третий – коричневый цвет Mokka. Для комплектации Luxe доступен пакет Prestige, который включает отделку руля кожей и легкосплавные 15-дюймовые диски. Автомобиль с этим пакетом можно приобрести от 784 900 рублей*.

LADA Largus CNG Cross предлагается от 813 400 рублей*. Эта модель выпускается в комплектации Luxe, в перечень оборудования которой входят кондиционер, две подушки безопасности, аудиосистема, подогрев передних сидений, сиденье водителя с поясничной поддержкой и регулировкой по высоте, 15-дюймовые легкосплавные диски колес, электростеклоподъемники спереди и сзади. Отличительной чертой версии Cross является практичный пластиковый обвес кузова для защиты эмали на легком бездорожье, увеличенный дорожный просвет и контрастная отделка интерьера с цветными вставками (оранжевыми или светло-серыми).

Все автомобили семейства LADA Largus CNG оснащаются 16-клапанным двигателем LADA объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач. Природный газ закачивается в баллон объемом 90 л, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак. При полной заправке LADA Largus CNG обладает запасом хода более 1 000 км. Автомобиль всегда запускается на бензине и после прогрева двигателя автоматически переходит на природный газ. Если газ заканчивается, возобновляется использование бензина. Переключение с одного вида топлива на другой можно осуществить принудительно при помощи кнопки, расположенной на панели приборов, на ней находятся светодиоды, сигнализирующие о запасе газа на борту.

Природный газ метан – экологически чистое и безопасное топливо. Согласно классификации горючих веществ по степени пожароопасности, метан относится к наиболее безопасному 4 классу. С целью обеспечения безопасности газобаллонное оборудование, установленное на LADA Largus CNG, снабжено специальными клапанами, автоматически перекрывающими утечку метана в случае ДТП. Стоит отметить, что заводской комплект оборудования сертифицирован, полностью адаптирован к конструкции автомобиля, что обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности. Кроме того, на LADA Largus CNG распространяется заводская гарантия – 3 года или 100 тысяч километров.

Напомним, что первой серийной LADA с метановой газобаллонной установкой стала LADA Vesta CNG, выведенная на рынок в июле 2017 года.

*все цены указаны с учетом субсидии по госпрограмме Ecogas