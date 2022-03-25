Шинный комплекс KAMA TYRES представил фильм про основателя шинной промышленности Республики Татарстан и одного из отцов-основателей Нижнекамска – Николая Александровича Зеленова. Премьера ленты состоялась 28 мая – в этот день первому директору «Нижнекамскшины» исполнилось бы 90 лет. В основу сюжета кинокартины легла авторская книга Николая Александровича «Моё колесо фортуны. Записки «красного директора».

Лента состоит из воспоминаний родных и близких Николая Александровича, и тех, кто долгие годы работал рядом с ним. В фильме представлены интервью с президентом Республики Татарстан, главой исполкома Нижнекамского муниципального района и руководителем шинного комплекса KAMA TYRES – директором ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

В торжественных мероприятиях приняли участие Оксана Бельская, дочь Николая Александровича, а также герои картины, коллеги Николая Александровича, руководство города и KAMA TYRES, почетные граждане Нижнекамска, ветераны и работники шинного производства.

«У меня нет слов, чтобы выразить всю благодарность за память о моем отце. Я не думала, что в этот день, когда папы уже не будет рядом, я смогу быть счастлива. Спасибо вам большое!», – отметила Оксана Бельская.

Помимо презентации фильма состоялось открытие выставки, на которой были представлены фотографии из семейного архива и личные вещи Николая Александровича. Так, частью экспозиции стали импровизированный уголок его домашнего кабинета и атрибуты его увлечений: музыкальные инструменты, мольберт и масляные краски, предметы, связанные с любимыми хобби – охотой и рыбалкой. Стоит отметить, что Николай Зеленов хорошо рисовал, писал пейзажи, прекрасно играл на скрипке и мандолине, исполнял песни.

Также в этот день была торжественно открыта мемориальная доска на фасаде дома № 8 по Школьному бульвару, где проживал Николай Александрович.

О неординарности и силе характера первого генерального директора «Нижнекамскшины» рассказала нынешний руководитель KAMA TYRES, директор УК «Татнефть-Нефтехим» Гюзель Хабутдинова. «Каждый, кто оказывался рядом с Николаем Александровичем, мог реализовать все то, в чем сомневался. Николай Александрович вселял уверенность. Поэтому рядом с ним появлялись сильные люди, которые продолжали его дело. Наш продукт, наши шины – это то, чем мы гордимся. И мы гордимся каждым, кто, работая плечом к плечу, сделал это возможным. Наша задача сохранить и передать то, что было построено. Имя Николая Александровича остается для нас очень ценным», – подчеркнула она.

Николай Зеленов был назначен директором строящегося Нижнекамского шинного завода 15 июня 1971 г. Позже он стал генеральным директором ОАО «Нижнекамскшина», которое возглавлял до 1997 года. За это время были построены заводы массовых и грузовых шин, проведена первая реконструкция производства, реализован масштабный проект по организации выпуска высокоскоростных радиальных шин. Также Николаю Зеленову принадлежит идея строительства завода цельнометаллокордных шин, который сегодня является визитной карточкой нижнекамских шинников.

Под руководством Николая Зеленова развивалось не только шинное производство, но и городская инфраструктура Нижнекамска: началось строительство первых жилых домов и детских садов, в городе появились поликлиника, санаторий-профилакторий, база отдыха, Дом бытовых услуг, спортивный комплекс, оздоровительный лагерь «Чайка» и другие социально значимые объекты.

Николай Александрович воспитал не одно поколение шинников, с его именем неразрывно связано становление шинной промышленности Республики Татарстан, развитие Нижнекамска, а также лидерство и достижения шинного комплекса KAMA TYRES не только в России, но и в мире.

Николая Александровича Зеленова, основателя шинной отрасли Татарстана, не стало в 2019 году.

Предприятия шинного комплекса KAMA TYRES обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 22% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/