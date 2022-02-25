Моторное масло TANECO Deluxe Special Synth сохраняет чистоту деталей двигателя2022-02-28 19:36
Двигатель – один из самых важных и дорогостоящих агрегатов машины. И чтобы продлить срок его службы, избежать повышенного износа и различных поломок мотора необходимо использовать «правильное» моторной масло. На примере синтетических моторных масел TANECO для бензиновых двигателей разбираемся, на что обратить внимание при выборе.
Как это работает
В первую очередь моторное масло выполняет функцию смазки, которая просто необходима двигателю, а если точнее, его подвижным элементам. Коленвал, поршни, цилиндры и клапанная группа, находясь в движении, соприкасаются друг с другом и именно масло защищает их от преждевременного износа: трение между деталями снижается благодаря образующейся масляной пленке. Вторая функция, не менее важная, – уменьшение потери мощности. Так, чем лучше скольжение, тем больше крутящий момент у двигателя. В-третьих, моторное масло охлаждает детали и узлы агрегата, частично отводя тепло, что в свою очередь влияет на эксплуатационный ресурс мотора. В-четвертых, качественный продукт предотвращает коррозию, способствует выведению продуктов износа из двигателя, а также сажи, нагара и других продуктов сгорания топлива. Например, благодаря передовым технологиям моторное масло TANECO Deluxe Special Synth сохраняет чистоту деталей двигателя благодаря предотвращению образования отложений и высоким моющим свойствам.
Какие масла бывают
По химическому составу моторные масла разделяют на три вида:
Маркировка моторных масел
На канистре с маслом обязательно содержится информация о классе вязкости, спецификации, химическом составе основы, сфере применения, штрих-код, номер партии и дата производства и др. При этом вязкость моторного масла – крайне важный параметр, от которого зависит температура эксплуатации. Например, при использовании в зимнее время года масло должно быть достаточно жидким, чтобы мотор завелся, но, при этом, все же достаточно вязким, чтобы при рабочих температурах выполняло свои функции.
При обозначении коэффициента вязкости масел используют общепринятые стандарты классификации SAE (Американского Общества Автомобильных Инженеров). Зимние масла обязательно имеют в маркировке стоящую после цифр букву W (0W, 5W, 10W и др.). Летние – только цифровые обозначения (20, 30, 40 и др.). Всесезонные – комбинация из зимнего и летнего ряда, разделенных тире (0W-30, 5W-40 и т. д.). При этом число до буквы W означает условную степень морозостойкости, а цифры после – высокотемпературные показатели вязкости (чем больше цифра, тем выше жаростойкость и масло более густое при нагреве). Подбирайте масло в зависимости от предполагаемой температуры эксплуатации. Например, синтетическое моторное масло TANECO Deluxe Special Synth имеет класс вязкости SAE 5W-30, а значит температурный диапазон использования – от -35° до +30° C.
Источник:
https://car.ru/news/automobili/212945-motornyie-masla-taneco-ili-chto-ponravitsya-benzinovomu-dvigatelyu/
https://kamatyres.shop/catalog/masla/
© 443000.ru