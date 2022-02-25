Двигатель – один из самых важных и дорогостоящих агрегатов машины. И чтобы продлить срок его службы, избежать повышенного износа и различных поломок мотора необходимо использовать «правильное» моторной масло. На примере синтетических моторных масел TANECO для бензиновых двигателей разбираемся, на что обратить внимание при выборе.

Как это работает

В первую очередь моторное масло выполняет функцию смазки, которая просто необходима двигателю, а если точнее, его подвижным элементам. Коленвал, поршни, цилиндры и клапанная группа, находясь в движении, соприкасаются друг с другом и именно масло защищает их от преждевременного износа: трение между деталями снижается благодаря образующейся масляной пленке. Вторая функция, не менее важная, – уменьшение потери мощности. Так, чем лучше скольжение, тем больше крутящий момент у двигателя. В-третьих, моторное масло охлаждает детали и узлы агрегата, частично отводя тепло, что в свою очередь влияет на эксплуатационный ресурс мотора. В-четвертых, качественный продукт предотвращает коррозию, способствует выведению продуктов износа из двигателя, а также сажи, нагара и других продуктов сгорания топлива. Например, благодаря передовым технологиям моторное масло TANECO Deluxe Special Synth сохраняет чистоту деталей двигателя благодаря предотвращению образования отложений и высоким моющим свойствам.

Какие масла бывают

По химическому составу моторные масла разделяют на три вида:



Минеральное масло, которое получают путем сложной перегонки и очистки нефти. Из преимуществ – образует устойчивую пленку, доступная цена. Из особенностей – чаще нуждается в замене, а отрицательные температуры заметно влияют на его вязкость. Рекомендуют для использования в двигателях старых авто.

Полусинтетическое масло (включает и минеральный, и синтетический компонент). Является промежуточным вариантом как по цене, так и по эксплуатационным преимуществам, между остальными двумя видами масел. Доступно по стоимости, но при этом не переносит морозы, менее устойчиво к окислению, меньшая эффективность и более высокий расход в сравнении с синтетикой.

Синтетическое масло – наиболее качественный современный продукт, обладающий стойкими характеристиками и высокими потребительскими качествами. Значительно продлевает эксплуатационный ресурс двигателя, имеет широкий температурный диапазон использования, снижает потребление топлива и др. Оптимальный вариант для современных автомобилей с турбированными, высокофорсированными моторами. Так, моторное масло TANECO Premium Ultra Synth за счет оптимальной вязкости и современного модификатора трения обеспечивает плавную работу двигателя и высокий показатель топливной экономии, а специально подобранная рецептура минимизирует расход масла на угар.



На канистре с маслом обязательно содержится информация о классе вязкости, спецификации, химическом составе основы, сфере применения, штрих-код, номер партии и дата производства и др. При этом вязкость моторного масла – крайне важный параметр, от которого зависит температура эксплуатации. Например, при использовании в зимнее время года масло должно быть достаточно жидким, чтобы мотор завелся, но, при этом, все же достаточно вязким, чтобы при рабочих температурах выполняло свои функции.

При обозначении коэффициента вязкости масел используют общепринятые стандарты классификации SAE (Американского Общества Автомобильных Инженеров). Зимние масла обязательно имеют в маркировке стоящую после цифр букву W (0W, 5W, 10W и др.). Летние – только цифровые обозначения (20, 30, 40 и др.). Всесезонные – комбинация из зимнего и летнего ряда, разделенных тире (0W-30, 5W-40 и т. д.). При этом число до буквы W означает условную степень морозостойкости, а цифры после – высокотемпературные показатели вязкости (чем больше цифра, тем выше жаростойкость и масло более густое при нагреве). Подбирайте масло в зависимости от предполагаемой температуры эксплуатации. Например, синтетическое моторное масло TANECO Deluxe Special Synth имеет класс вязкости SAE 5W-30, а значит температурный диапазон использования – от -35° до +30° C.

Источник:

https://car.ru/news/automobili/212945-motornyie-masla-taneco-ili-chto-ponravitsya-benzinovomu-dvigatelyu/

https://kamatyres.shop/catalog/masla/